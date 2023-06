Boxe: Oleksandr Usyk tem medo de sua esposa, não Deontay Wilder

vocêkrainiano Oleksandr Usyk é o campeão peso-pesado, detém os títulos de três dos quatro principais corpos: IBF, WBA e WBOele carece de glóbulos brancos título detido por Tyson Fúria, mas aparentemente essa luta vai ser impossível de fazer, então ele está procurando outro oponente e Deontay Wilder’s nome saiu.

No entanto, Wilder comentou que o campeão dos pesos pesados ​​não luta com ele porque tem medo dele, mas nada poderia estar mais longe da verdade.

Para Usyk chegaram as palavras do pugilista americano, às quais respondeu de imediato para não deixar dúvidas.

“Por favor, pare com isso, eu respeito esse homem, eu o trato com honra. O que é essa conversa sobre medo? A única coisa Tenho muito, muito medo de deixar minha esposa frustrada,“, disse ele em entrevista ao Seconds Out.

Deontay Wilder diz que Oleksandr Usyk tem medo de lutar com ele

Para de Wilder No retorno em 15 de outubro de 2022, Usyk estaria presente ao lado do ringue para promover uma possível luta entre o ucraniano e o “Bombardeiro de Bronze”.

O confronto entre o americano Wilder e o sueco Robert Helenius (31-4-0, 20 KOs) aconteceu no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York.

Com 11 segundos restantes na rodada 1, Deontay Wilder parou Helenius com uma mão direita nítida.

Terminada a luta, Wilder esperava que Usyk entrasse no ringue para animar a luta unificada pelo título, mas Usyk não compareceu ao evento.

A ausência de Usyk teve o efeito de semear dúvidas entre os fãs sobre se Usyk pretendia enfrentar o americano, e Wilder foi rápido em mencionar isso na coletiva de imprensa pós-luta:

“Vamos ver o que acontece. Vou garantir que Usyk mantenha sua palavra.”

“Vamos ligar para sua equipe e seu empresário, e veremos o que acontece e se ele for um homem de palavra, seria uma luta e tanto.”

“Eu sou totalmente a favor, mas ele está um pouco assustado. Ele não está nem um pouco assustado, ele está muito assustado!”

“Você sabe, eu estou no negócio. Eu sei um monte de coisas.”