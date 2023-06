Boxe: Polícia prende Gervonta Davis após supostamente violar prisão domiciliar: Ele está cumprindo pena?

Tele Departamento de Polícia de Baltimore acabei de confirmar que eles pegaram o boxer Gervonta Davis preso nesta quinta-feira. Um acidente de atropelamento no qual ele feriu pessoas, incluindo uma mulher grávida, foi o motivo pelo qual Davis foi julgado e considerado culpado. Sua sentença foi de 90 dias em prisão domiciliar, decisão que ele teria violado recentemente. Davis foi rastreado e colocado sob custódia sem oferecer nenhuma informação nova. Mas há uma forte possibilidade de que o boxeador realmente cumpra pena na prisão por violar a lei mais uma vez. O PD de Baltimore também confirmou que Gervonta Davis foi transferido para a reserva central e não há indicação sobre os próximos passos que serão dados após esta violação de sua prisão domiciliar.

Gervonta Davis pode cumprir pena na cadeia?

Dado que violar a prisão domiciliar é considerado crime, os juízes tendem a ser bastante implacáveis ​​com as pessoas que não respeitam as regras. Isso nos deixa com a questão evidente de saber se o DP de Baltimore enviará Gervonta Davis para a prisão real ou não. Lembre-se de que Davis se declarou culpado das acusações apresentadas a ele em fevereiro e recebeu a sentença de prisão domiciliar de 90 dias por cooperar. O Baltimore Business Journal confirmou no início de 2023 que Davis acabara de comprar uma cobertura multimilionária em Locust Point. De qualquer forma, a pessoa que violar as regras da prisão domiciliar tem que cumprir o restante da pena na própria prisão.

Os advogados de Gervonta Davis estão de mãos atadas devido a esta última violação, eles tentarão lutar para tirá-lo da prisão, mas suas chances são mínimas. Mais tarde na quinta-feira, houve uma rápida reunião que decidiu que o boxeador terá que cumprir o resto de sua sentença na prisão, mas sua equipe jurídica tentará apelar dessa nova decisão. Davis esteve envolvido em outras questões legais no passado, como a carga de bateria que recebeu de sua ex-namorada anos atrás. Esta ainda é uma história em desenvolvimento que será atualizada quando novas informações surgirem sobre Gervonta Davis.