Boxe: Rocky Balboa e Floyd Mayweather convidados para a caixa no Plaza Zocalo na Cidade do México

EUm outro dos grandes eventos que estão sendo organizados na Cidade do México, especificamente na Plaza Zocalo, uma aula massiva de boxe será realizada no sábado, 17 de junho, a partir das 8h, onde também se busca quebrar recordes de público.

O Governo da Cidade do México pensou em Júlio César Chávez como professor da turma, enquanto Claudia Sheinbaumainda Chefe de Governo da Cidade do México, revelou três vídeos nos quais três personalidades do boxe enviaram suas saudações pessoais ao prefeito e também aplaudiram a iniciativa de organizar um evento tão grande.

Estrelas do boxe convidadas para o evento

Sylvester Stallone, Floyd Mayweather Jr e Evander Holyfield apareceu nos três clipes que Sheinbaum ela mesma compartilhou através de sua conta oficial no Twitter.

“Olá a todos. Eu sou Sylvester Stallone e desejo boa sorte a Claudia nessa incrível aula de boxe massivo que está por vir”, comentou o ator que trouxe o lendário Rocky Balboa Para a vida.

Mayweather Jr. também foi destaque e mencionou que é “incrível” essa iniciativa que a Cidade do México teve.