Boxe: Ryan Garcia e Oscar de la Hoya brigam no Twitter: ‘Estou cansado disso’

To aqueles que não sabiam, Oscar de la hoya é na verdade de Ryan Garcia promotor, mas o jovem lutador apenas desabafou algumas roupas sujas em público. Tudo começou após uma postagem do jornalista Michael Benson ecoou as últimas declarações de De la Hoya em que ele tenta forçar uma briga entre Garcia e Manny Pacquiao. Escusado será dizer que Ryan não concorda com isso e colocou seus próximos três oponentes em ordem. Mas o mais importante, Ryan está colocando seu principal promotor no local e De la Hoya não gosta de ficar quieto quando isso acontece.

Isso pode muito bem ser os sinais de uma ruptura potencial entre Promoções Garcia e Golden Boy. De la Hoya foi ao Twitter para lembrar a Ryan Garcia que ele foi basicamente forçado a cumprir aquela terrível cláusula de reidratação. Na opinião dos especialistas em boxe, esta cláusula nunca deveria ter sido acordada para Ryan. Isso mostra ser o principal motivo pelo qual Garcia não conseguiu continuar e parecia gás durante toda a luta contra Gervonta Davis. Mas como seu promotor, Ryan Garcia sentiu isso como um ataque direto da pessoa que deveria estar em seu córner.

Diss war entre De la Hoya e ‘King Ry’

Apenas dando uma olhada nesta discussão acalorada, está ficando claro que Ryan Garcia está cada vez mais insatisfeito com o trabalho de De la Hoya. Isso pode significar que o jovem lutador pode finalmente pensar em procurar um novo promotor? Se ambas as partes não chegarem a um acordo sobre quem Ryan deve lutar em seguida, pode ser a gota d’água para Garcia. Em sua escavação final que foi excluída de seu TwitterRyan ainda acusou Oscar de la hoya de posar para fotos com um de seus possíveis futuros adversários.

Dado que Ryan Garcia concordou com todos esses termos para lutar contra Gervonta Davis e não incluir De la Hoya já estava contando o que está acontecendo atualmente a portas fechadas. Mas essa troca muito pública definitivamente mostra uma imagem melhor. As pessoas agora sabem o que Ryan pensa sobre De la Hoya e vice-versa. O que quer que aconteça, Ryan Garcia tem certeza que quer lutar em breve e já deixou claro quem quer como próximo adversário. Quem está certo entre os dois?