Boxe: Ryan Garcia envia mensagem sincera de conscientização sobre saúde mental a todos os seguidores do Twitter

EUNos tempos modernos, falar publicamente sobre a conscientização da saúde mental como Ryan Garcia fez não é nada comum. Não muito tempo atrás, falar sobre sentimentos e questões pessoais era deixado para falar com um terapeuta ou era totalmente reprimido pelas pessoas. Especificamente os homens, muitos deles cresceram com uma ideia distorcida do que a masculinidade precisa ser e sempre tentaram evitar falar sobre seus problemas. Só por esse motivo, muitos homens de todas as idades optaram por se machucar ou pior ainda. Mas as pessoas gostam Ryan Garcia estão ajudando os rapazes a ter uma conversa mais honesta e aberta sobre seus problemas em público. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, declarações como esta de Ryan Garcia estão ajudando as pessoas a aumentar a conscientização sobre saúde mental.

Em meio a tantos desentendimentos públicos com outras figuras do boxe, Ryan Garcia está constantemente em meio a uma guerra cultural entre seus fãs e aqueles que o criticam. A melhor maneira de responder a todo o amor de seus fãs, é definitivamente posts como o que ele escreveu Twitter: “O estigma da saúde mental ainda é aparente. Não se trata de ser duro. Trata-se de continuar a aprender mais sobre si mesmo e se fortalecer. Não confunda problemas de saúde mental com fraqueza, é um momento de se fortalecer para o futuro e entender as coisas que podem desencadear você. Continuamos aprendendo e deixando de ignorar um problema que machuca muitas pessoas em silêncio. Eu me importo muito.”

Ryan Garcia já deu uma pausa no boxe devido a problemas de saúde mental

Antes de voltar ao boxe após o intervalo, Ryan Garcia lutou visivelmente na vida e decidiu até mesmo fazer uma pausa nas redes sociais. Depois de retornar, esta última mensagem pode ser um sinal de que Garcia continua lutando neste cenário de mídia social. Existem muitos casos de pessoas que não conseguem lidar com o escrutínio nas redes sociais e isso afeta sua saúde mental. Muitas vezes, a maneira inteligente de navegar é simplesmente deixar todas as plataformas para sempre. Ryan Garcia tem muitos seguidores nas redes sociais e faz uma parte importante de sua fortuna com isso, o que significa que sair não será tão fácil quanto parece.