Boxe: Ryan Garcia reage a De La Hoya e processo público “sem fundamento”

Fseguindo Oscar de la hoyaprocesso de contra Ryan Garciaa equipe do boxeador respondeu com sua equipe jurídica e afirma que a Golden Boy Promotions, que é dona do ex-campeão mundial, tem a obrigação de promover a carreira do jovem de 24 anos, e não de difamá-lo.

do pote e Golden Boy processou Ryan Garcia por quebra de contrato no Tribunal Distrital do Estado de Nevada, mas o lutador respondeu imediatamente

“Golden Boy é obrigado a promover e auxiliar Ryan Garcianão difamá-lo no Twitter e abrir um processo público infundado contra ele”, explicou James Pearl do escritório de advocacia Paul Hastings.

“Ironicamente, o próprio processo constitui uma violação do próprio acordo que Golden Boy procura impor.”

Em informações publicadas pela BoxingScene, RyanO processo da Golden Boy Promotions é uma resposta à ação da Golden Boy Promotions e do poteque queria resolver tudo pelas vias legais.

No entanto, esta avenida apenas provocou uma resposta de garciaque perdeu sua última luta em sete rounds para Gervonta “Tank” Davis.

“Esta é uma retaliação óbvia a um pedido por escrito de Ryan na semana passada para mediar várias violações de contrato por Golden Boy. Em vez de abordar essas questões sérias na mediação (conforme exigido pelo contrato), Golden Boy correu para o tribunal para processar seu lutador”, disse o advogado.

O que diz o processo da Golden Boy Promotions contra Ryan?

Golden Boy havia afirmado em um documento que eles se orgulham de ter trabalhado com Ryan e o catapultaram para o estrelato, mas eles tentaram fazê-lo honrar seu contrato.

“Com este arquivamento, buscamos garantir que Ryan e sua equipe honram o restante de seu contrato, um contrato que Ryan ele mesmo chamou de ‘um dos acordos de boxe mais lucrativos para uma perspectiva na história do esporte.

“Desde então, Ryan tornou-se um concorrente legítimo e continuaremos a apresentar Ryan com os melhores adversários possíveis que podem eventualmente liderar o caminho para um campeonato mundial e um legado histórico”, disse Golden Boy.