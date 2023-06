Boxe: Sem luta! Canelo Alvarez e David Benavidez não chegam a acordo

CAnel Alvarez e David Benavidez não vai lutar. Usando o Twitter, o promotor de Benavidez, Sampson Lewkowiczrevelou que a luta entre os dois lutadores não poderia ser feita.

Embora muito se tenha falado sobre essa luta, Lewkowicz explicou em um tweet que o mexicano e sua equipe nunca responderam à proposta feita por Benavidezda equipe, e que o colapso do negócio se deve a canelo.

“Infelizmente hoje, do @BoxingHall, tenho que comunicar oficialmente a todos os amantes do nosso amado esporte que @Canelo e @CANELOTEAM não responderam à nossa proposta de lutar contra @Benavidez300. Essa luta não acontecerá”, postou Lewkowicz no Twitter.

Vale lembrar que o veículo de boxe, Izquierdazo, informou que a oferta que a equipe de Benavidez colocou na mesa do Eddy Reynoso ascendeu a 50 milhões de dólares.

No entanto, a aprovação não veio de caneloda comitiva, que agora estão tentando fazer uma luta para setembro com ninguém menos que Dmitry Bivol.