Boxe: Teofimo Lopez vence por decisão unânime e cogita aposentadoria aos 25 anos

Teofimo Lopez lutou Josh Taylor e venceu por decisão unânime tornando-se o WBO campeão super leveapós tirar a invencibilidade do boxeador escocês no Madison Square Garden.

Teofimo Lopez lutou contra Josh Taylor vencendo por decisão unânime

A luta se estendeu até o round decisivo e os placares indicavam: dobro115-113 e 117-111. Assegurando o domínio de Teofimo sobre Josh Taylor.

Embora lopez lutador foi derrotado em todas as apostas, sofreu apenas nos dois primeiros rounds, mas a partir do terceiro round encontrou seu ritmo no ringue e deu um jeito de se distanciar do adversário, apesar do alcance mais longo de Taylor.

Taylor tentou de tudo, até fez a luta suja em certos momentos, mas a partir do oitavo assalto saiu correndo da profundidade física e, embora tenha causado um corte na pálpebra direita do rival, ele mal estava de pé no final da luta.

O que vem a seguir para Teofimo Lopez

Teofimo chamou seu oponente de grande homem e explicou que precisava lutar com inteligência e conseguiu enfrentar um oponente canhoto mais do que desconfortável. “Muitas vezes eu estava duvidando de mim, mas agora eu pergunto se você ainda está duvidando de mim“, observou ele no final da luta.

Sobre seu futuro, Teofimo destacou que sua próxima luta é na Justiça pelos direitos dos pais de seu filho, embora uma boa oportunidade seja contra Ryan Garciaque também acabou de perder seu convite, ou desafio Gervonta Davisque pretende subir de divisão.

Embora Lopez abordou seu futuro, Michael Benson afirmou que “Teofimo Lopez declarou que está pensando em SE APOSENTAR do boxe aos 25 anos após sua vitória sobre Josh Taylor esta noite.”

Enquanto Taylor reconheceu o resultado, ele disse que deu tudo ele tinha e garantiu que a luta estava acirrada e que gostaria de uma revanche.