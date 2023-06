Boxe: Tommy Fury culpa Jake Paul por atraso na revanche

Tommy Fury colocou a culpa em Jake Paul pelo atraso de sua tão esperada revanche. O antigo ilha do amor estrela, que por pouco derrotou Paulo por decisão dividida em sua luta anterior em fevereiro, estava pronto para outro confronto de grande sucesso com o Criança Problemadefinido para gerar milhões em receita.

No entanto, Pauloo YouTuber que virou boxeador, optou por desviar do curso e perseguir um confronto com o ex- UFC sensação Nate Diaz em agosto. Fury alega que o atraso em sua revanche pode ser atribuído a Paul e sua equipe indo ausente em ação.

Quando questionado sobre a possível oferta de revanche, Fúria respondeu de forma assertiva durante uma talkSPORT entrevista, afirmando: “Não. Nem uma vez ele entrou em contato. Eu vi um tweet outro dia sugerindo que ele quer revisitar a luta daqui a um ano. No entanto, no que me diz respeito, deveríamos resolver isso alguns meses depois.”

Antigo Disney o astro Paul, de 26 anos, foi inflexível em vingar sua primeira derrota profissional ao enfrentando Fury novamente. No entanto, Fury acredita que Paul mudou de idéia depois de revisar seu encontro eletrizante em Arábia Saudita.

Relembrando o incidente, o jovem de 24 anos Fúria comentou, “Ele estava no centro do ringue proclamando: ‘Estou aqui para a revanche, essa será minha próxima luta.’ No entanto, parece que ele recuou e assistiu a luta novamente, percebendo que talvez ele não é tão habilidoso quanto pensava. Assim, seu súbito silêncio.”

Jake Paul está de olho no confronto de Tommy Fury enquanto busca a redenção

Embora o foco atual de Paul esteja fixo em seu próxima luta contra o ícone do MMA Nate Diazele já tem uma data específica em mente para buscar vingança contra Fury.

De forma contundente Twitter discurso dirigido a seu arqui-inimigo KSIdesabafou Paulo, “Este palhaço tentou lutar contra D *** o Dan [Dillon Danis], que nunca lutou boxe, e impôs-lhe uma cláusula de desidratação. Ele lutou contra um homem de 40 anos que não competia há três anos e colocou uma cláusula de reidratação nele antes de acotovelá-lo. Agora ele está tentando secar Tommy. Elevei Tommy e meu filho vale muito mais do que as ofertas de US$ 1,5 milhão que você está fazendo. Tommy, vamos resolver isso em fevereiro.”

Desde sua disputada vitória sobre PauloFury ainda não entrou no ringue novamente, mas parece que um confronto com KSI está em andamento. Fury confrontou o YouTuber no ringue no mês passado, afirmando corajosamente: “Inscreva-me. Vai ser dinheiro fácil, dinheiro fácil. Você estará dormindo em quatro rodadas. Quatro rodadas, inconsciente. Avançar de forma imprudente, sem manobras defensivas, sem movimento de cabeça. Nocauteado.”