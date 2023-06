Boxe: Tyson Fury chama Ngannou de ‘grande vagabundo rígido’ enquanto a guerra de palavras entre a dupla de lutadores se intensifica

Tyson Fury desencadeou seu último ataque verbal contra Francisco Ngannou enquanto a dupla continua trocando golpes por meio da imprensa.

O boxeador inglês acendeu as chamas ao dizer que poderia nocautear o lutador de MMA após beber 15 litros.

Ngannou é um ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC e já falou muito sobre como gostaria de lutar Fúria.

Houve outra faísca durante o fim de semana como Ngannou tuitou Fúria, dizendo: “De qualquer forma… estarei pronto.” Isso levou Fúria para revidar com a mensagem: “Vou tomar 15 litros e ainda nocauteá-lo, [you] grande vagabundo duro.”

Isso certamente não assustou o camaronês, porém, que voltou com: “Pare de falar, Tyson, e venha tentar. Já estou te fazendo um favor usando suas luvas e suas regras porque [of] seu conjunto limitado de habilidades.”

Fúria é atualmente o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC, mas ele não tem um próximo oponente alinhado no momento. Ele deveria lutar contra Oleksandr Usyk, mas a luta acabou.

A ambição de Ngannou de lutar contra os melhores

Durante uma aparição no gerente do The MMA Hour Marquel Martin disse: “Nós vamos e voltamos sobre isso o tempo todo.

“Adoraríamos se uma das grandes lutas se apresentasse, mas parece que eles estão meio amarrados. Então, acho que uma luta de preparação. Francis não é um boxeador tradicional, então toda luta é uma grande luta .

“Mas eu sei que Francis quer desafiar a si mesmo. Obviamente, você vê Deontay lá fora, Anthony Joshua lá fora, Tyson Fury lá fora, nós adoraríamos esse confronto.

“Acho que é algo que tem uma narrativa e uma história por trás que é maior do que apenas o jogo de luta. E, ao mesmo tempo, queremos ver quem é o homem mais malvado do planeta.”