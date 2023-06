Boxe: Tyson Fury confirma que recebeu oferta do UFC para enfrentar Jon Jones em um ambiente híbrido

Cuando esse vaivém começou entre Tyson Fury e Jon Jones, as pessoas realmente não estavam prestando muita atenção porque Tyson simplesmente não se arriscaria dentro de um octógono com o campeão dos pesos pesados ​​do UFC. Joe Rogan começou a insultar Fury e Dana White o chamou dizendo que ele poderia realmente fazer aquela luta acontecer. Corta para esta semana e Jon Jones falou com o Fight Oracle em Atlanta. Na troca, foi revelado que Jon Jones não se importa de entrar no ringue antes de enfrentar Tyson Fury dentro de um octógono. Ele também confirmou que as negociações são realmente reais, mas não ouvimos nada do próprio grande homem. Até hoje.

Durante um discurso no Twitter, Fury soltou a bomba: “Estive conversando com Francis Ngannou para uma luta híbrida. Há conversas sobre eu e Jon Jones fazermos uma luta híbrida enquanto conversamos, agora mesmo. Recebi uma oferta do UFC ontem, então você nunca sabe o que vai acontecer. O futuro é brilhante, com certeza, e há muitas opções por aí. Parece que no momento estou lutando para conseguir um oponente de boxe de verdade. Acho que Mauricio Sulaimn, o presidente do WBC, fez um podcast de entrevista recentemente e disse: “Tyson é uma vítima de seu próprio sucesso. Ele é tão bom que as pessoas não querem lutar contra ele. Preferem lutar contra outra pessoa.” É isso que estou experimentando agora. Acho que convoquei todos os 15 primeiros na divisão dos pesos pesados ​​nos últimos seis meses e ainda estou sem oponente enquanto falamos hoje.

Será que Tyson Fury arriscará seu físico entrando no octógono?

Mesmo sendo o peso pesado mais dominante do boxe atualmente, Tyson Fury não arriscaria seu físico dessa forma contra Jon Jones. Joe Rogan cutucou seu ego quando disse que Jones seria o único a sair de uma sala se eles colocassem os dois lá. Dentro do ringue, Fury provavelmente derrubaria Jon Jones no esquecimento. Mas se ele se atreve a entrar na cova dos leões em uma luta de MMA adequada, Tyson Fury não tem chance. Boxe e MMA simplesmente não são os mesmos. O que significa uma luta híbrida, adoraríamos uma explicação para ver se essa luta em potencial é realmente possível. Uma coisa é certa, essas duas brigas definitivamente quebrariam a internet.