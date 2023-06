Boxe: Tyson Fury disposto a lutar contra Jon Jones e Francis Ngannou na mesma noite

Tyson Fury expressou seu desejo de assumir os dois Jon Jones e Francis Ngannou em uma única noite, lançando um desafio feroz aos dois lutadores de MMA.

Apesar de seu retorno planejado para o verão no boxe enfrentando obstáculos, o campeão peso-pesado tem se envolvido em trocas verbais com atuais e antigos UFC campeões Jones e Ngannou recentemente. No entanto, Fury parece indeciso e agora propõe enfrentar as duas estrelas do MMA consecutivamente.

“Aqui está um pensamento, que tal isso: que tal eu lutar contra Jon Jones e Francis Ngannou na mesma noite”, observou ele.

“Que tal isso? Isso é o quanto eu valorizo ​​os dois vagabundos. Levantar! Vamos meninos.”

Jones recentemente implorou a Presidente do UFC Dana White para permitir que ele enfrente Fury em uma luta de boxe. No entanto, White manifestou interesse apenas em uma luta de MMA.

Por outro lado, Ngannou deixou o UFC para explorar oportunidades no MMA e também assinou com A Liga dos Lutadores Profissionaispotencialmente abrindo caminho para uma luta contra Fury no ringue de boxe ou na jaula de MMA.

No início deste ano, as negociações para uma luta histórica de unificação de quatro cinturões entre Fury e Oleksandr Usyk caiu por. Autoridades do boxe na Arábia Saudita estão preparando uma oferta para reviver este confronto tão esperado, mas é improvável que isso aconteça até o final do ano.

Consequentemente, Fury permanece aberto a participar de uma luta provisória e insinuou o anúncio iminente de uma luta significativa.

“Espero anunciar uma grande luta muito em breve”, observou Fury.

“Fique ligado, estou trabalhando duro. Estou na academia, pronto para o verão [and] tirando os abdominais. Ou flacidez, devo dizer para mim.”