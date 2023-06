Boxe: Tyson Fury não lutará contra Oleksandr Usyk até receber um pedido público de desculpas: ‘Ele é um mentiroso’

A novo capítulo da potencial luta unificada pelo Heavyweight Championship entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk começou. Depois de tantas negociações fracassadas e conversas implacáveis ​​entre os dois campos, Tyson Fury quer que Usyk seja transparente do que poderia ter sido o maior dia de pagamento de sua carreira. Se ele tivesse aceitado lutar contra Fury antes que as negociações desmoronassem, ele teria ganho cerca de US $ 20 milhões com a bolsa de 30% que lhe foi oferecida. Mas durante as idas e vindas que tiveram, houve constantes comentários desrespeitosos que nenhum deles apreciou. Essa é a principal razão pela qual as pessoas não estão conseguindo a luta que desejam, todo mundo quer ver quem vence entre esses dois e a abordagem tática que cada um deles tem.

John Fury fala por Tyson e quer desculpas de Usyk

Falando com Segundos na quinta-feira, John Fury disse: “Até que ele continue e faça um vídeo adequado explicando o que fez e diga a verdade, ele pode nunca conseguir a luta com Tyson. Já passou do dinheiro agora com Tyson, passou de tudo conosco. Eles estão levando o p **s. Ele não é ninguém, Usyk. Sim, ele ganhou alguns cinturões de AJ. Mas você viu como AJ está se saindo. AJ não se apresenta há um tempo. E eles estão julgando o que ele fez para AJ.

“Tyson vai eliminá-lo e todos no jogo sabem disso. Ele está tentando fazer é matar dois coelhos com uma cajadada só. Vire o público contra Tyson, o que eles fizeram um bom trabalho porque o público é idiota de qualquer maneira. O resultado final é que eles nunca quiseram a luta. Anthony Joshua nunca quis a luta, Usyk nunca quis a luta. A menos que ele apareça no vídeo e conte a verdade sobre o que fez, nunca haverá uma luta para Usyk, nunca haverá. Nós apenas seguiremos em frente.”

Torna-se difícil de tomar Tyson Fury seriamente com tantas pessoas diferentes de seu acampamento falando para a mídia. Seus vídeos enviando mensagens confusas sobre possíveis lutas que ele pode conseguir também não estão ajudando. Para muitos fãs de boxe, Fury vem perdendo credibilidade porque parece que está se esquivando Oleksandr Usyk. Em que mundo faz sentido que o homem que tem mais cintos abra mão de 20% do valor da bolsa? Independentemente da bilheteria de Tyson Fury, Oleksandr Usyk já conquistou os outros cinturões dos pesos pesados ​​e os defendeu uma vez. Neste ponto, pode ser melhor para ambos os lados buscar lutar contra outros oponentes e parar com as travessuras.