Brad Pitt acusa Angelina Jolie de vender sua participação na vinícola pelas costas

Tele mais recente do Brad Pitt vs Angelina Jolie drama teve uma reviravolta interessante que deixará os fãs surpresos. Enquanto o ex-casal passa por uma batalha desagradável pela custódia de seus filhos, há uma nova acusação de Pitt contra a atriz sobre a propriedade francesa que o ex-casal dividia. É conhecido como Château Miraval e tinha uma adega considerável. Documentos legais comprovam Brad Pitt acusou a ‘vingativa’ Angelina Jolie de vender secretamente sua parte na propriedade sem o consentimento dele. O ator alega nesses documentos judiciais que o pessoal da Page Six obteve, que nenhuma parte dessa posse conjunta deveria ser vendida sem a permissão do outro. A parte da propriedade que eles tinham juntos valia cerca de US $ 30 milhões.

Em 2008, o casal agora divorciado comprou esta propriedade francesa e eles brigam legalmente por ela desde que se divorciaram em 2019. Mesmo quando se divorciaram, eles concordaram com os termos desta propriedade amigavelmente com Brad Pitt tendo uma participação majoritária de 68%. . Ambos concordaram que o ator foi quem investiu muito mais tempo e dinheiro neste projeto. Mas tudo mudou em 2021, o que fez Brad Pitt explodir de raiva. Tudo aconteceu por meio de um comunicado de imprensa no qual Angelina Jolie confirmou ter vendido 50% de participação ao oligarca russo Yuri Shefler, que foi rejeitado por Pitt no passado.

Por que Angelina Jolie se voltou contra Brad Pitt?

Inicialmente, aquela alegada participação de 38% que foi deixada para Jolie e ambas haviam concordado, se transformou em 50% quando Jolie envolveu esse terceiro. Os planos de vender sua participação para o ex-marido desapareceram repentinamente. Mas por que isso aconteceu? Nos autos, há apenas uma parte que afirma que Angelina Jolie não queria vender nada para Pitt, apesar de ter concordado que ela o faria. Isso aconteceu logo depois que o ator ganhou o caso e recebeu a custódia conjunta de seus seis filhos. No entanto, esta decisão foi posteriormente anulada pelo juiz. À medida que o caso atual continua entre o ex-casal, certamente mais detalhes preocupantes continuarão surgindo sobre os quais as pessoas vão querer ler. Esse processo movido por Brad Pitt está em andamento desde fevereiro de 2022 e parece que vai durar muito tempo.