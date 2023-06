Bradley Beal está sendo negociado? Rumores sobre a saída do ala-armador do Washington Wizards não param de aumentar

Bradley Beal é o presente do Washington Wizards… Mas ele é o futuro? Recentes teorias e mudanças no escritório da equipe estão levando a pensar que sua fé pode estar em outra franquia. Com o Draft da NBA acontecendo na próxima quinta-feira, rumores comerciais continuam surgindo em torno do basquete. E a mudança de Beal para outra cidade é uma das maiores.

Embora o armador de 29 anos esteja entrando em sua segunda temporada depois de assinar um contrato de cinco anos e $ 251 milhões com o Washington Wizards em 2022, a recente mudança na presidência da equipe, com Michael Winger assumir o controle, pode significar que o elenco pode sofrer um abalo do prefeito.

Mas enquanto essas teorias começam a se espalhar cada vez mais, para que Bradley Beal aponte para outra franquia, um acordo maior deve ser alcançado, devido à poderosa corrente estelar dos Wizards possuir uma cláusula de proibição de comércio e controle total sobre seu destino, de acordo com Brian Windhorst da ESPN.

“Se os Wizards e Bradley Beal decidirem que ele deve ser negociado porque eles vão começar uma reconstrução, Acho que as pessoas ficarão surpresas com o preço. Você poderia ver uma troca de estrela de barganha”, disse a emissora no programa “Get Up” na quarta-feira.

Seus números na NBA

Enquanto Bradley Beal é o segundo jogador mais bem pago da NBA, ele simplesmente não foi capaz de colocar o Washington Wizards na conversa do contendor. Como consequencia de vários ferimentos, ele não jogou nem 60 partidas a cada temporada, fato que também pode afetar uma possível negociação.

Em 2023, Beal estará entrando em seu 12º ano na NBA, e além dos jogos perdidos, ele registra uma média de 22 pontos por partida em toda a sua carreira.

Se o Washington Wizards eventualmente iniciar negociações comerciais, Philadelphia Sixers poderia ser a primeira equipe a se aproximar devido a O interesse constante de Joel Embiid em Bradley Beal se juntar a ele, de acordo com Bill Simmons do The Ringer.