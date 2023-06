Bradley Beal reconhece que Phoenix Suns é time de Devin Booker

Ddias depois de sua troca, três vezes NBA All-Star Bradley Beal foi anunciado como o mais novo membro do Phoenix Suns na quinta feira.

Beal chega com grandes expectativas, mas não está se pressionando demais. Ele admite que não foi contratado para ser o alfa da equipe, principalmente porque Devin Booker assumiu esse manto por um bom tempo.

“Todos nós temos que competir, todos nós temos que fazer isso juntos e fazer acontecer. Mas eu entendo que isso é nação do livro. Eu entendo que este é o seu reduto, esta é a sua arena. Estou animado para isso. Estou animado para jogar com dois membros do Hall of Fame. Eles vão me pressionar de maneiras que nunca fui pressionada.”

Enquanto Beal reconhece o peso de Booker dentro da organização do Suns, ele está aproveitando a oportunidade de dividir a quadra com o artilheiro dinâmico e Kevin Durantuma lenda do jogo que também fará a transição suave para o ala-armador.

Phoenix pode finalmente ganhar o grande?

Beal ainda está no auge de sua carreira, com média de 23,2 pontos por jogo em cada uma das duas últimas temporadas. No ano passado, ele atingiu o recorde de sua carreira de 50,6% em campo.

Com outro atirador de elite na cidade, o Suns espera finalmente conquistar um campeonato da NBA. Eles caíram para o Milwaukee Bucks em 2021 Finais da NBA e só chegou às finais em duas outras ocasiões, ambas terminando em derrotas. Beal espera mudar sua sorte.