Brandon Vazquez salva USMNT de derrota histórica para a Jamaica na abertura da Copa Ouro

Brandon Vazquez marcou aos 88 minutos, e os Estados Unidos, número 13, empataram em 1 a 1 contra a Jamaica, 63ª colocada, na noite de sábado para evitar o que teria sido a primeira derrota dos americanos na abertura da Copa Ouro da CONCACAF.

Damion Lowe colocou o Reggae Boyz na frente com um gol aos 13 minutos. O atual campeão dos EUA voltou atrás quando um cruzamento de Jess Ferreira acertou o zagueiro Dexter Lembikisa para Vazquez, que marcou com um chute de pé direito de 7 metros para seu segundo gol internacional.

Lowe marcou seu terceiro gol em 53 partidas internacionais, vencendo o goleiro Matt Turner com uma cabeçada de 8 jardas após cobrança de falta de Demarai Gray. Lowe foi jogado de lado quando Matt Miazga recuou no reinício por Gray, um ala do Everton que fez sua estreia no Reggae Boyz após mudar de afiliação da Inglaterra.

O próximo jogo para os americanos é uma partida na quarta-feira em St. Louis com o St. Kitts e Nevis, 139º classificado, que abre no domingo contra o nº 104 Trinidad e Tobago.

Os EUA, que colocaram em campo um time universitário majoritariamente júnior, tiveram 15 vitórias em 16 jogos de abertura da Copa Ouro anteriores, com um empate em 1 x 1 contra o Panamá em 2015. Os EUA têm 38 vitórias, cinco empates e uma derrota na fase de grupos – uma Derrota por 2 a 1 para o Panamá em 2011.

Matt Turner comemora aniversário com defesa de pênalti

Turner, jogando em seu aniversário de 29 anos, foi o único jogador dos Estados Unidos que participou regularmente da Copa do Mundo do ano passado. Ele mergulhou para a esquerda para defender um pênalti aos 29 minutos de Leon Bailey, que rebateu ao lado com o pé direito mais fraco. O pênalti foi concedido quando Aidan Morris derrubou Kevon Lambert após uma reposição.

O goleiro da Jamaica, Andre Blake, desviou o chute aberto de Jordan Morris nos acréscimos do primeiro tempo com o braço direito, depois bloqueou o remate de Cristian Roldan aos 71 minutos com uma perna.

Oito titulares dos EUA escolhidos pelo técnico interino BJ Callaghan eram da Major League Soccer. Gregg Berhalter, cujo contrato expirou em dezembro e foi recontratado em 16 de junho, estava presente no Soldier Field e não retomará o treinamento até setembro.

Os meio-campistas Alan Soora e Aiden Morris jogaram suas primeiras partidas oficiais pelos Estados Unidos, empatando a dupla nacional com a seleção americana.