Braxton Smith recebe sanção de 2 anos por violação da USADA por testosterona exógena

Braxton Smith aceitou uma sanção de dois anos da Agência Antidopagem dos Estados Unidos.

Na terça-feira, a USADA confirmou a suspensão de Smith, citando “administração exógena de testosterona e/ou seus precursores” de um par de amostras fora de competição em abril e início de maio, bem como em competição de uma amostra coletada no dia de sua derrota de estreia no octógono para Parker Porter no UFC 288 em maio.

Em um comunicado à imprensa, a USADA afirmou que, como Smith não foi notificado das duas falhas pré-luta, “os três testes positivos são combinados em uma única violação”.

No confronto pay-per-view, Smith foi nocauteado por Porter no primeiro round. Antes de assinar com o UFC, Smith conquistou cinco vitórias consecutivas por nocaute no primeiro round, de maio de 2022 a março de 2023, após mais de oito anos longe das competições de MMA.

De acordo com a USADA, Smith é elegível para retornar em 19 de abril de 2025, e seus testes positivos também estão sob a jurisdição da Comissão Atlética do Estado de Nova Jersey, o que significa que ele pode receber punição adicional da comissão atlética que supervisionou o evento PPV de maio.