Brendan Loughnane feliz por ter acabado no PFL por causa do UFC: ‘Prefiro ser eu’ do que Bill Algeo agora

Brendan Loughnane há muito mudou desde o momento em que foi preterido por um contrato com o UFC, apesar de uma vitória dominante sobre Bill Algeo no Dana White’s Contender Series em 2019, mas ainda é um assunto que surge com frequência.

Naquela noite, o presidente do UFC ridicularizou Loughnane por um plano tático de jogo, onde ele finalmente tentou uma queda no final da luta para garantir a vitória, em vez de tentar tudo para finalizar Algeo. Menos de quatro meses depois, Loughnane juntou-se ao elenco do PFL, onde estabeleceu um recorde de 9-1 ao mesmo tempo em que conquistou o prêmio de US$ 1 milhão como campeão dos penas de 2022.

Enquanto se prepara para sua segunda luta em 2023 com a chance de dar mais um passo em direção ao segundo prêmio de um milhão de dólares, Loughnane não se arrepende absolutamente da forma como sua carreira se desenrolou. Na verdade, Loughnane argumentaria que conseguiu um acordo melhor do que Algeo, que acabou assinando com o UFC e agora ostenta um cartel de 4-3 na promoção.

“Penso no cara com quem lutei naquela noite [on The Contender Series] Bill Algeo – ele acabou de assinar outro contrato de cinco lutas [with the UFC] e ele conseguiu algumas vitórias”, disse Loughnane ao MMA Fighting. “Mas é como quem eu preferiria ser agora? Prefiro ser eu ou prefiro ser Bill? Eu prefiro ser eu.

“Estou ganhando muito, muito dinheiro. Eu sou um campeão. Estou recebendo o respeito que mereço do esporte”.

Enquanto o UFC continua sendo a maior e mais popular organização do MMA, Loughnane se tornou um dos rostos do PFL com várias lutas no evento principal em seu currículo, além da chance de ganhar sete dígitos a cada ano em que entra no formato da temporada.

Ele também está montando um currículo impressionante que deve colocá-lo entre os melhores pesos penas do mundo, independentemente da categoria em que lute. Na verdade, Loughnane argumenta que há paridade em todo o mundo quando se trata de MMA e é totalmente fantasioso sugerir que os melhores lutadores do mundo só existem no UFC.

“O UFC é uma máquina e eles são a organização principal”, explicou Loughnane. “Eles construíram o esporte em muitos aspectos, mas agora o Bellator conseguiu uma lista incrível. O PFL tem um elenco incrível. Qualquer campeão do PFL, qualquer campeão do Bellator e qualquer campeão do UFC e até UM [Championship], todos eles poderiam lutar entre si e seriam resultados mistos. Eu não me importo com o que alguém diga, realmente seria.

“Acho que o mundo do MMA, todo mundo está se comparando agora e está ficando extremamente competitivo. É um ótimo momento para ser um lutador de MMA. Agora há opções em todos os lugares.”

Quando se trata especificamente do PFL, Loughnane sabe que você não precisa procurar além da longa lista de lutadores que se juntaram à promoção na agência livre, mas lutaram para vencer lutas significativas, muito menos chegar ao final de uma temporada para uma chance de ganhar $ 1 milhão.

O ex-campeão dos leves do UFC Anthony Pettis foi 1-4 em cinco lutas com o PFL. O ex-desafiante ao título do UFC e ex-campeão do Bellator, Rory MacDonald, foi 2-4 e acabou se aposentando do esporte após uma derrota por nocaute para Dilano Taylor em agosto passado.

“A lista continua, eu poderia citar tantos que vieram e estou dizendo agora, lutando pelo PFL, seu próprio animal”, disse Loughnane. “É muito diferente.”

Até Loughnane discutiu a possibilidade de desistir do torneio de longa temporada no passado apenas porque é um cronograma tão rigoroso que exige muito de um lutador durante um período de tempo relativamente curto.

Com quatro lutas agendadas dentro de sete meses para competir nas finais, é um caminho difícil para qualquer um, embora Loughnane admita o quão desafiador pode ser às vezes, ele ainda adora.

Mesmo que Loughnane possa ficar tentado a buscar confrontos maiores quando o PFL lançar uma divisão “Super Fight” no pay-per-view em 2024, ele ainda tem dificuldade em contemplar uma saída do formato de longa temporada que ele aprendeu a amar.

“Eu vou e volto com isso diariamente”, disse Loughnane. “Foi um inferno pensar em fazer isso de novo como ‘f****** torneio de novo, eu não quero fazer isso.’ Agora que estou aqui, estou feliz. Tenho minha agenda, tenho minha rotina. Tenho meu peso sob controle. Meu treinador é bom. Eu sinto que sou um verdadeiro lutador de torneios agora. Eu quase sinto que sentiria falta disso se não estivesse fazendo isso agora.

“Eu tenho todos esses contracheques chegando rápido. Durante o COVID, fiquei um ano e meio sem salário, então eles voltam rápido agora. O PFL está realmente me apoiando. Estou me tornando um lutador aos 33 anos. Minha confiança está nas alturas e estou feliz por continuar tendo uma competição regular. Então, estou muito feliz por estar de volta ao formato de torneio e essa é a verdade.”