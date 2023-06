Brett Favre protesta contra o acesso masculino a vestiários femininos: os dias de fazer a coisa certa acabaram

Brett Favre ocupa um lugar especial no coração de muitos fãs da NFL por sua incrível carreira de jogador.

Favre foi o lançador de armas original, disparando passes com incrível poder e precisão, e por um tempo sua vida pós-jogo foi bastante encorajadora.

Ele deu o tom para falar sobre concussões na NFL e como times e jogadores precisavam gerenciá-los melhor.

O antigo Minnesota Vikings parecia estar liderando uma campanha para mudar a forma como as concussões eram vistas no esporte, mas então veio o escândalo de caridade bastante desanimador e controverso.

Desde então, o veterano tem achado difícil aparecer na mídia, mas o membro do Hall da Fama da NFL recebeu uma plataforma em uma recente entrevista que ele fez com Donald Trump Jr., o filho do 45º presidente dos Estados Unidos.

O que saiu da entrevista foi um comentário que provavelmente gerará polêmica em ambos os lados do cenário político, com favorito compartilhando seu choque com o discurso atualmente em andamento na América em relação aos atletas transgêneros.

“Não acredito que estamos conversando sobre os caras poderem ir ao banheiro feminino”, explicou Favre.

“Eu sei que há muito mais do que isso, mas eu tenho filhas.

“Acho que os dias de ‘eu acordo, faço o que devo fazer, faço a coisa certa’ esses dias acabaram. Se não começarmos a falar e nos unir, será ainda pior do que é agora.

Brett Favre acredita que o americano médio só quer ficar sozinho

Embora seja fácil ver que a condenação generalizada do escândalo de caridade de Favre despertou uma espécie de viés cultural anti-cancelamento dentro do antigo Green Bay Packers lenda, muitos concordam com ele sobre a questão da vida na América.

Sua visão de que o americano médio só quer ser deixado em paz foi repetida por Outkick.com, especialmente com pessoas que não desejam ser canceladas ou odiadas por contar uma piada de mau gosto ou ter uma crença diferente do mainstream.