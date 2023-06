Bri Teresi se posiciona contra empresas acordadas e tem novo ‘Alvo’

Bri Teresi está ganhando as manchetes mais uma vez com sua postura ousada contra empresas acordadas como Bud Lighte Alvo.

Em um vídeo recente, ela mirou nessas marcas atirando em balões cheios de tinta acima passarinho de mel lingerie, Bud Lighte até mesmo não desista absorvente interno. totalidade declarou que todas essas marcas estão acordadas, e seu vídeo ganhou grande atenção, elevando-a como uma voz proeminente no movimento contra Grandes Corporações.

Agora, Alvo é o foco mais recente da crítica de Teresi. Ela expressou sua preocupação com a empresa “coleção orgulho” e revelou que a Target contratou um designer para a coleção que supostamente é satanista. Compartilhando seus pensamentos com ela 1,5 milhões de seguidoresela pediu um boicote à Target, usando a hashtag #alvodeboicote.

Target enfrenta queda de US$ 10 bilhões em valor de mercado com polêmica sobre a coleção “Orgulho”

A polêmica em torno Coleção “Orgulho” da Target afetou a avaliação de mercado da empresa. Em apenas dez dias, a Target perdeu uma impressionante $ 10 bilhões em valor de mercado, pois suas ações despencaram. Antes da polêmica, Alvo as ações foram avaliadas em $ 160,96, mas desde então caíram para $ 132,07 em 31 de maio.

De acordo com Teresi e outros, a resposta negativa ao coleção do alvo é uma consequência da venda “Orgulho” macacões e fatos de banho concebidos especificamente para transexual indivíduos. Em resposta a isso, Teresi montou um campo de tiro com o tema Target e exibiu sua pontaria.

No entanto, A postura franca de Teresi tem um custo. Ela revelou que perdeu negócios devido ao seu apoio inabalável ao que acredita ser certo. No entanto, ela continua firme em sua convicçãoenfatizando a necessidade de os indivíduos se posicionarem contra o que ela percebe como uma tendência perturbadora na sociedade. Teresi convocou homens e mulheres fortes em todos os campos para lutar contra o que ela considera um absurdo.