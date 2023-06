Brian Austin Green responde à alegação de que Megan Fox força crianças a usarem ‘roupas de meninas’

Primeiro, aqui está o que Brian esquentou … é um tweet de um cara chamado Robby Starbuck – um autoproclamado “livre pensador” que concorreu ao Congresso dos EUA em 2022 – que postou uma foto de Megan e as crianças, com a legenda … “Estes são os filhos de Megan Fox. Costumávamos viver no mesmo condomínio fechado comunidade e nossos filhos brincaram no parque.”