Briga em massa começa quando o distrito escolar da CA vota no currículo inclusivo do orgulho

Um grande grupo de pais começou uma briga total quando um conselho escolar da Califórnia se reuniu sobre a inclusão de tópicos LGBTQ+ nas aulas… paz.

O Glendale Unified School District estava realizando uma reunião na terça-feira quando cerca de 200 pessoas – alguns pais de alunos – foram às ruas, de acordo com KTLA … alguns expressando preocupações e outros apoiando o currículo proposto.



Você pode ver as coisas ficando realmente intensas, com os manifestantes anti-LGBT+ desferindo uma série de golpes do outro lado enquanto os ataques físicos aumentam.

Você também pode ver um homem vestido de verde menta socando uma mulher no meio da multidão, enquanto alguém em um megafone implora para que as pessoas parem de brigar. Os policiais finalmente pararam a escaramuça com a ajuda de seus cassetetes, prendendo pelo menos 3 pessoas após o incidente.

Os policiais dizem que boa parte das pessoas que protestavam no distrito também estavam em uma escola primária de North Hollywood na semana passada, quando outra discussão violenta ocorreu durante um evento do Orgulho.

Os funcionários da escola de Glendale disseram à agência local que o distrito inclui os estudos inclusivos do Pride desde 2019, mas é uma reunião de reconsideração que eles realizam todos os anos para aprovação.