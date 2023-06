Britney Spears causa ‘indignação’ dos fãs após não comparecer ao set de Elton John em Glastonbury

Britney Spears e Elton John tiveram uma grande colaboração realizando uma versão de Tiny Dancer em 2022 para comemorar seu retorno à música após sua tutela. Isso acendeu a teoria de que ela faria uma aparição surpresa em Glastonbury, no entanto, os fãs ficaram muito desapontados.

Elton John subiu ao palco no segundo final de semana do festival e muita gente esperava a versão 2022 do festival Pequeno dançarino música rotulada ‘Segure-me mais perto‘.

O show do Rocketman continuou e, eventualmente, ele desistiu Brandon Flowers para ajudá-lo a cantar a música, acabando com todas as oportunidades para os fãs verem sua amada Britney Spears.

Britney Spears e Elton John gravaram ‘Hold Me Closer’

Assim que foi confirmado que ela não estava aparecendo, as pessoas foram ao Twitter para compartilhar com outras pessoas sua tristeza e até indignação.

O as especulações começaram quando algumas pessoas começaram a compartilhar histórias e fotos de Britney em Londresdizendo que estava na cidade, porém, eram fotos antigas.

Outro vídeo surgiu no Twitter, onde um apresentador elogiou a performance de Elton John e mencionou que ele apoiou talentos promissores, então mencionou sua participação e carinho pelo talentoso cantor, e isso continuou a especulação.

Enquanto isso, Britney estava se divertindo muito no México, pois ela postou suas coisas aleatórias no Instagram cantando e dançando enquanto legendava sua postagem em espanhol ‘Versão diferente de ontem’.

Nunca foi anunciado que o ‘Tóxico’ cantora estaria no festival ou estaria interessada em participar de uma apresentação ao vivo como ela não fez quaisquer aparições públicas em um palco por algum tempo.