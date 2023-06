Britney Spears fica nostálgica com uma foto de infância do filho Jayden antes de se mudar para o Havaí

Changes são uma constante em Britney Spears‘ vida e como uma forma de assimilar a próxima mudança de seus filhos para o Havaí com seu pai Kevin Federlineela postou em sua conta no Instagram uma foto cheia de nostalgia com Jaydenseu filho mais novo, quando era criança e ela podia carregá-lo nos braços.

Na foto, a cantora de ‘Baby One More Time’ caminha em um estacionamento com Jayden nos braços e apenas a acompanhou com um par de emojis de flores e com os comentários desligados, principalmente para evitar aqueles que aproveitam todas as oportunidades para criticá-la.

Agora Jayden tem 16 anos e seu irmão Sean tem 17, os dois buscam sair dos holofotes em Los Angeles e ter uma vida mais tranquila no estado de Aloha com o pai.

Filhos de Britney Spears se mudam para o Havaí

Federline, Britneyex-marido de Spears, pediu a seu advogado, Mark Vincent Kaplan, que entrasse em contato com o advogado de Spears, Mathew Rosengartpara negociar a possibilidade de permitir Jayden e Sean para se mudar para o Havaí.

Em caso Britney tinha objetado, Kaplan recorrerá à ação legal e solicitará a permissão do juiz. Dado que Britney não vê os filhos há mais de um ano e, considerando seu desejo de sair da cidade, é provável que o juiz decida o pedido.

No entanto, Britney concordaria com a medida. Insiders mencionam que vitoria recebeu uma oferta de emprego de uma faculdade no Havaí, enquanto Kevin tem oportunidades de DJ alinhadas.

Além disso, os próprios rapazes estão entusiasmados com a perspectiva de recomeçar no Havaí. O plano é que eles digam adeus a Los Angeles e embarquem em sua aventura havaiana em julho.

Mathew Rosengart, BritneyA advogada do marido disse na última quarta-feira que seu cliente “não interferiria e não consentiria” na mudança de seus filhos para o Havaí.