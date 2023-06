Britney Spears posta foto de Sean Preston, possível ramo de oliveira para filhos

Britney Spears está com vontade de se reconciliar com seus filhos enquanto eles se preparam para deixar a Califórnia no final deste verão … pelo menos é essa a vibe que ela está dando com um novo post no IG dedicado ao seu primogênito.

Britney mostrou suas emoções na segunda-feira, postando uma foto reminiscente de Sean Prestone legendou: “Meu primeiro amor !!!”

Este post vem 2 dias depois que ela compartilhou uma foto nostálgica de seu caçula, Jayden. Essa foto foi de quando ele tinha apenas 4 anos de idade e ainda era carregado por sua mãe.

Britney desativou os comentários do IG em seu post de Sean Preston … assim como fez no fim de semana com a foto de Jayden, que ela simplesmente legendou com 2 emojis de rosas 🌷🌷 e sem palavras.

As postagens de Britney são interessantes por causa de seu relacionamento com os filhos tem sido tenso … e como relatamos pela primeira vez, o pai deles Kevin Federline planos para mudar para o Havaí neste verão com os meninos e sua esposa, vitoria.

K-Fed pediu a Britney para assinar o plano de realocação, e na semana passada ela o fez por meio de seu advogado, Mathew Rosengart.

Getty Composite Britney Spears se reconcilia com a mãe Lynne: ‘Eu te amo tanto!!!’



Lembre-se, ela não vê Jayden e Sean Preston há mais de um ano, então suas postagens parecem um sinal de que ela está aberta a uma reconciliação antes de se mudarem para as ilhas.