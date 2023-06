Brittany Mahomes não consegue descansar, criticada por festejar com a ex-Miss EUA

Bretanha Mahomesesposa de Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomesé frequentemente objeto de ódio e ridículo devido à sua personalidade sem remorso que às vezes irrita os fãs.

Brittany, 27, atraiu recentemente a ira dos seguidores do Chiefs simplesmente por festejar com Paige Buecheleo antigo Miss Dallas EUA e esposa do QB reserva de Patrick, Shane Buechele.

Patrick Mahomes troca sua esposa Brittany por uma cerveja no palco com Luke Combs

O grupo de amigos foi flagrado no Lucas Combs show em KC no fim de semana e as histórias de Brittany no Instagram com Paige foram examinadas em um subreddit chamado BrittanyMatthewsSnark.

“Este deve ser o novo melhor amigo da temporada”, comentou um usuário do Reddit.

“Ela é tão insegura”, escreveu outro. “Ela sempre tem que ser agarrada a alguém, seja Patrick ou amigos que provavelmente a estão usando como influência de qualquer maneira.”

Quem é Paige Buechele?

Paige, 25, agora é corretora de imóveis da Rogers Healy e Associados e atualmente trabalhando para vender a mansão dos Mahomes em Kansas City.

Ela conheceu Shane em 2017 durante uma partida de exibição entre o Universidade do Texas e Universidade Metodista do Sul. Eles se casaram em 2023.

Shane e Paige estão festejando com os Mahomes durante a entressafra. Ainda assim, a presença de Brittany sempre torna a situação negativa aos olhos de alguns fãs.

Brittany, que se tornou um alvo pela primeira vez quando borrifou champanhe nos fãs, recentemente recebeu uma reação negativa por vender suas roupas online.