Brittany Mahomes posa em um biquíni sexy enquanto Patrick Mahomes tira fotos durante as férias no Havaí

BAntes de começar a se preparar totalmente para a temporada 2023 da NFL, Patrick Mahomes está curtindo um feriado com sua esposa Bretanha Mahomes e sua familia.

Eles estão atualmente no Havaí e no Kansas City Chiefs O quarterback tirou várias fotos de sua esposa, enquanto ela estava sentada em uma espreguiçadeira vestindo um biquíni.

Patrick Mahomes leva a multidão à loucura enquanto ele ‘espingarda’ uma cerveja

Bretanha ficou encantada com as fotos, depois as compartilhou no Instagram e legendou o post “10/10 Marido”.

Brittany Mahomes e Patrick Mahomes amam o Havaí

Esta não é a primeira vez que o casal passa férias na ilha, já que também se casaram no Havaí.

“O clima e as vistas são perfeitas lá”, Bretanha Mahomes explicou na época, ao discutir a escolha do Havaí para o casamento.

Eles também desfrutam da paz e tranquilidade que podem desfrutar lá, já que o zagueiro costuma receber centenas de selfies quando visita outras cidades nos EUA.

Patrick Mahomes está jogando no The Match

Durante suas férias, Mahomes tem jogado muito golfe e até compartilhou alguns vídeos de suas habilidades nas redes sociais.

Depois de encerrar as férias em família no Havaí, o quarterback visitará Las Vegas para disputar a próxima edição do The Match.

The Match é um evento de golfe beneficente televisionado, no qual celebridades se enfrentam nos gramados e este ano será Patrick Mahomes e seu companheiro de equipe Travis Kelce contra o Golden State Warriors dupla ou Klay Thomson e Stephen Curry.

Acontecerá no dia 29 de junho em Las Vegas e irá ao ar na TNT, com milhões de dólares a serem arrecadados para caridade.

Após aquele confronto com as estrelas do basquete, Mahomes começará a se concentrar totalmente na nova temporada da NFL, que começa com Cidade de Kansasconfronto de contra o Detroit Lions em Arrowhead em 8 de setembro, a noite em que o chefes levantará a nova bandeira do campeonato.