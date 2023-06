Brittney Griner e companheiros de Mercury confrontados no aeroporto por ‘provocador’, diz WNBA

BRittney Griner e seus companheiros de equipe do Phoenix Mercury foram confrontados por um “provocador” em um aeroporto de Dallas no sábado, disse a WNBA.

A liga disse em um comunicado que está investigando o desentendimento do time com uma “figura da mídia social” cujas “ações foram inapropriadas e infelizes”.

Brittney Griner e companheiros de Mercury confrontados no aeroporto por ‘provocador’, diz WNBATwitter Alex Stein

“A segurança de Brittney Griner e de todos os jogadores da WNBA é nossa principal prioridade”, afirmou a liga, sem especificar o que exatamente aconteceu.

Griner e seus apoiadores fizeram lobby por voos fretados depois que ela voltou da detenção na Rússia, dizendo que o caso altamente divulgado comprometia a segurança dela e de outras pessoas. A liga concedeu permissão a Griner para reservar seus próprios voos fretados para jogos de rua.

A jogadora do Mercury, Brianna Turner, disse em um tweet que as pessoas no aeroporto seguiram a equipe com câmeras “fazendo comentários malucos”.

“Assédio excessivo”, tuitou Turner. “Nossa equipe se amontoou nervosamente em um canto, sem saber como se mover. Exigimos melhor.”

Um usuário do Twitter postou um vídeo que parece mostrar parte do confronto.

A WNBA adicionou voos fretados para os playoffs nesta temporada, mas apenas alguns jogos consecutivos da temporada regular foram agendados para esses voos.

As equipes da WNBA voam comercialmente durante a temporada regular desde o início da liga em 1997. A liga normalmente não permite que as equipes fretem porque pode criar uma vantagem competitiva para as equipes que podem pagar por elas.

“Antes da temporada, a WNBA trabalhou em conjunto com o Phoenix Mercury e a equipe de BG para garantir sua segurança durante sua viagem, que incluiu voos fretados para jogos da WNBA e pessoal de segurança designado com ela o tempo todo”, diz o comunicado da liga. “Continuamos firmemente comprometidos com os mais altos padrões de segurança para os jogadores.”

O sindicato dos jogadores da WNBA divulgou um comunicado no sábado, dizendo que a situação no aeroporto deixa “bem claro que a questão das viagens fretadas NÃO é uma questão de ‘vantagem competitiva'”.

“O que BG e todos os seus companheiros de equipe PHX experimentaram hoje foi um confronto calculado que os deixou muito inseguros”, diz o comunicado da WNBPA. “Todo mundo que estava prestando atenção sabia que isso iria acontecer.”

O Mercury divulgou um comunicado dizendo que a equipe estará trabalhando com a liga nas próximas etapas.

“Estamos comprometidos em apoiar a BG e defender todos os reféns americanos no exterior”, diz o comunicado da equipe. “Continuaremos nosso apoio às comunidades marginalizadas e lutando contra o tipo de ódio que nos atingiu hoje. Ninguém, independentemente da identidade, deve temer por sua segurança.”