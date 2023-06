Brooke Shields denuncia a sexualização que sofreu quando criança: nos bastidores era o verdadeiro problema

Taqui estão muitos atores e atrizes que já passaram pelo mundo da hollywood, mas raramente algum deles denunciava qualquer tipo de assédio sofrido durante a carreira. Não foi até a eclosão do Harvey Weinstein caso e o movimento #MeToo quando todos esses tipos de revelações começaram a surgir.

Uma das últimas a se manifestar foi Brooke Shields, que esteve sob os holofotes nos anos 70 e 80. Em seu próprio documentário, ‘Pretty Baby: Brooke Shields’, da ABC News Studios, ela discute sua carreira e a sexualização que sofreu quando criança. Algo que ela também explicou em uma entrevista para a Variety.

A sexualização de Brooke Shields

Ela fala especificamente sobre o filme ‘Pretty Baby’, quando ela tinha apenas 12 anos, para acabar se tornando um ícone sexual em seu próximo filme: ‘Endless Love’: “Eu sou uma atriz. Eu estava interpretando papéis. cenas era o problema real, mas com todas essas entrevistas, era tão interessante que as pessoas estavam muito mais obcecadas com o assunto do filme, ‘Como posso interpretar uma prostituta’, do que a imprensa ou o tratamento do diretor para com uma garota”, ela disse.

“Foi uma era muito dominada pelos homens. Foi uma era muito diferente para mim, e havia muita coisa que foi aceita que não seria aceita hoje, e sou grata por esse é agora o diálogo que está ocorrendo enquanto nós ampliar o escopo de quem são os criativos que realmente criam esses filmes, acho que haverá uma maior apreciação e compreensão das nuances do que significa ser uma mulher”, explicou ela.

Ela acrescentou ainda que não tinha permissão para crescer artisticamente: “Meu maior problema na época era que não tinha permissão para crescer como talento. Não precisava. Eu era bonita, aparecia, tinha um boa ética de trabalho. Eu fiz o que eles precisavam que eu fizesse. Eu era bilheteria, e era isso. E isso, eu acho, está mudando… É difícil colocar em palavras, acho que não ser capaz de crescer e ser ensinado era o que mais me incomodava porque eu era capaz de mais.”