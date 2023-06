Bryce Young revela a lição de Tom Brady para ele depois de se tornar a escolha número 1 dos Panthers

Pzagueiro de anteras Bryce Young reuniu-se com sete vezes campeão do Super Bowl Tom Brady no mês passado, e uma das coisas que a lenda lhe ensinou foi que ser a escolha número 1 geral no Draft da NFL não lhe dá direito a nada.

Jovem foi cotado para a grandeza e os Panteras estão otimistas sobre seu potencial, mas Brady está ajudando-o a manter os pés no chão.

“Eu nunca joguei um passe da NFL em um jogo”, disse Young após um treino fora de temporada.

“Não tenho estatísticas, nem vitórias, nada. Estamos todos em igualdade de condições.

“Uma vez que você entra na liga, onde é convocado, isso não me dá direito a nada.”

Young levou o Alabama para o jogo do campeonato nacional, mas disse que Brady disse a ele que ele precisava trabalhar duro e ganhar tudo o que ganhasse na NFL.

“Ele disse que eu tenho que ganhar tudo”, lembrou Young.

“Eu tenho que trabalhar meu caminho e provar meu valor todos os dias.”

Levando conselhos a bordo

Young disse que está tomando BradyO conselho de coração após uma ascensão meteórica à fama, que pode distrair algumas jovens estrelas.

“Tenho que trabalhar, tenho que trabalhar o máximo que posso para garantir que todos os dias estou tentando melhorar, todos os dias estou melhorando”, continuou ele.

Young é o primeiro zagueiro a ser escolhido como número 1 geral pelos Panteras e deve ser o titular do time em 2023.

O Troféu Heisman 2022 O vencedor disse que está animado para começar e que está pronto para trabalhar duro.

“Estou pronto para ir, estou pronto para trabalhar e estou pronto para ajudar esta equipa a vencer”, disse o jogador de 21 anos.