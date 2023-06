‘Bulls*** call’: Pros reagem à polêmica decisão do confronto direto no UFC Vegas 75

A controvérsia é grande no UFC APEX, já que o fim da luta entre Carlos Hernandez e Denys Bondar atraiu a ira do mundo do MMA.

No sábado, no UFC Vegas 75, Hernandez e Bondar se enfrentaram em um duelo preliminar peso-mosca que foi disputado durante a maior parte da luta. Faltando apenas alguns segundos para o final da luta, Hernandez parecia estar a caminho de uma vitória por decisão limpa e procurou fazer uma declaração final forte, indo para um big slam nos momentos finais da luta – e o que aconteceu a seguir será debatido por dias por vir.

Hernandez bateu em Bondar, mas ao fazê-lo, as cabeças dos dois lutadores se chocaram. O golpe ou o choque de cabeça nocauteou Bondar, e Hernandez seguiu com cotoveladas violentas pouco antes da buzina final. O árbitro Jerin Valel interrompeu a luta, mas após o replay, a comissão determinou que o choque acidental de cabeças pode ter influenciado na finalização. Então, em vez de um nocaute no último segundo, a luta foi para os juízes para uma decisão técnica.

No final, o resultado foi praticamente o mesmo, com Hernandez vencendo na decisão unânime, porém o ex-campeão peso-mosca do HFC ficou insatisfeito com a decisão da comissão, assim como o resto do mundo do MMA, que usou as redes sociais para expressar seu descontentamento coletivo. .

Confira o que o mundo do MMA tem a dizer sobre o polêmico final.

Randy Couture venceu uma luta semelhante a esta também. Possível Gabrielle Gonzaga. #UFCVegas75 – Alan Jouban (@AlanJouban) 18 de junho de 2023

Esse foi um lance legítimo. Coisas acontecem. – Alan Jouban (@AlanJouban) 18 de junho de 2023

Isso não é um choque de cabeça!!! —Jamahal Hill (@JamahalH) 18 de junho de 2023

Que loucura ele ganhou aquela luta via ko por slam — Juan Archuleta (@jarchmma) 18 de junho de 2023

Um monte de tiros extras, cara, não é bom. Choque de cabeça o matou —Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 18 de junho de 2023

Chamou a cabeçada e não a joelhada no oponente caído? Wtf? que luta estranha #UFCVegas75 — Casey Oneill (@kingcaseymma) 18 de junho de 2023

Isso deveria ter sido considerado um nocaute e o árbitro o deixou comer algumas bombas depois. Selvagem — Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 18 de junho de 2023