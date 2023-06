Bundesliga: estrela do USMNT, Reyna, supostamente listada para transferência – os times da MLS poderiam fazer uma oferta por ele?

Borussia Dortmund pode não ser feito ainda após a venda Jude Bellingham para Real Madrid no início deste mês. A próxima ordem de negócios para o Bundesliga vice-campeão pode estar selando uma transferência para um Estados Unidos estrela – cujo valor de mercado pode estar subindo.

gio reyna está na lista de transferência em Parque Signal Idunade acordo com um relatório levantado em METAe a USMNT meio-campista pode ter uma longa lista de pretendentes depois de uma boa exibição no Liga das Nações da CONCACAF.

Motivações do BVB para seguir em frente

Apesar de ter marcado o recorde de sua carreira com sete gols na liga em 2022/23, Reyna lutou contra lesões ao longo de seus quatro anos no comando Dortmundfazendo apenas 107 partidas desde que ingressou no clube vindo de Nova York FC em 2019.

Reyna foi criticado por uma aparente falta de esforço em várias ocasiões, tanto pelo clube quanto pelo país. A briga do jovem de 20 anos com USMNT treinador principal Gregg Berhalter quase o mandou para casa do Copa do Mundo Fifa 2022 e resultou em Berhalterda seleção nacional – embora por apenas seis meses.

Se Reyna seria tentada por um retorno a Liga principal de futebol depende da qualidade das ofertas BVB receberá se for colocado à venda. É provável que grave Liga Premiada interesse surgirá pela terceira vez menino de ouro finalista.

Reyna: Melhor em campo na final

Mesmo que o jovem de 20 anos aja de acordo com sua idade às vezes, não há como negar que Reyna é um talento especial que mostra suas habilidades quando devidamente motivado.

Reyna estava realmente motivada durante o USMNTvitória de 2 a 0 sobre Canadá na noite de domingo, que viu os americanos conquistarem seu segundo Liga das Nações da CONCACAF coroa.

Gio – em homenagem a um de seu pai Cláudioex-companheiros de equipe — deram assistência para os dois gols da final, estabelecendo Chris Richards‘ Cabeceamento aos 12 minutos de escanteio antes de deslizar um passe reverso para Folarin Balogun aos 34 minutos.