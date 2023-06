Butler acredita que esse time do Heat vai ganhar um campeonato

Tele calor de Miami experimentaram uma jornada extraordinária que deu uma guinada inesperada ao superar todas as expectativas como a oitava cabeça-de-chave. No entanto, sua história de Cinderela chegou a um fim abrupto na noite de segunda-feira, ofuscada pelo triunfo do Denver Nuggets. Em uma dura batalha em arena de bola, o Nuggets conquistou o primeiro campeonato de sua franquia com uma vitória decisiva por 94-89, garantindo uma vitória por 4-1 nas finais da NBA.

Enquanto o Heat comemorou vitórias impressionantes sobre adversários formidáveis ​​como o Milwaukee Bucks, New York Knicks e Boston Celtics, eles não conseguiram invocar a mesma mágica em seus confrontos com os campeões da Conferência Oeste nas últimas duas semanas. O relógio bateu meia-noite para Jimmy Butler & Co.e suas aspirações ficaram aquém.

O Heat lutou para chegar às finais depois de entrar como o 8º cabeça-de-chave

LAPRESSE

A série de playoffs do Miami Heat foi verdadeiramente notável, liderada pelas atuações enfáticas de Playoff Jimmy, já que eles venceram as sementes nº 1 e nº 2 em sua conferência após entrar na pós-temporada por meio do torneio play-in. Apesar de perder contribuidores ofensivos importantes em Herro e Oladipo ao longo do caminho, eles se tornaram o segundo 8º cabeça-de-chave a chegar às finais, estabelecendo o recorde de mais vitórias para um 8º cabeça-de-chave na história dos playoffs.

Jimmy acredita que esse grupo do Heat estará de volta

Eu ainda acredito com tudo em mim que iremos [win a championship]… Sou grato por termos chegado aqui. Ficamos aquém, mas sou abençoado. Eu sou sortudo. Jimmy Butler

À medida que a poeira baixa, Jimmy Butler permanece resoluto, acreditando firmemente que este grupo tem resiliência para se recuperar e dar o próximo passo.

“Estou grato por termos chegado aqui. Não conseguimos, mas sou abençoado. Tenho sorte.” Jimmy Butler e Kyle Lowry falam com a mídia depois de ficarem aquém de seu objetivo de um título da NBA@Calor de Miami | #HEATCulturepic.twitter.com/NP1l95zyYS ? Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) 13 de junho de 2023

Nas próximas semanas, o Heat mergulhará na agência livre da NBA, deliberando sobre o futuro dos principais titulares das Finais, como Gabe Vincent e Max Strus, entre outros. Essas escolhas desempenharão um papel significativo na formação da lista da equipe no futuro.

Apesar de cair nas finais, o Heat foi a surpresa da temporada

LAPRESSE

Haslem finalmente se afasta

O jogo não apenas marcou o fim de uma temporada notável, mas também encerrou a ilustre carreira de 20 temporadas de Udonis Haslem. O capitão de 43 anos, um pilar da organização do Heat, agora embarca em uma merecida aposentadoria, deixando para trás um legado duradouro.

Haslem encerra sua carreira de 20 anos

LAPRESSE

Pedir muito contra Joker & Denver

Ao longo da série, o Heat achou difícil ganhar impulso contra o Nuggets, conseguindo apenas uma vitória no jogo 2. Apesar de seus valentes esforços, o Heat acabou não conseguindo encontrar uma solução para a força imparável que era Nikola Jokic, que ganhou por direito o título de Jogador Mais Valioso das Finais.