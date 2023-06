Cachorro minúsculo da modelo IG Liziane Gutierrez é espancado por invasores domésticos durante assalto

modelo do instagram Liziane Gutiérrez e seu cachorro de 10 libras foi vítima de alguns bandidos desagradáveis ​​que não apenas invadiram sua casa, mas decidiram que também precisavam matar o filhote no processo.

Confira o vídeo, obtido pelo TMZ, mostrando 3 homens invadindo a casa de Liziane em Las Vegas na noite de quinta-feira pela porta dos fundos. Você vê seu maltês, duquesa, abordar os intrusos de maneira amigável apenas para ser atingido com spray de pimenta.

Felizmente, Liziane estava na academia no momento do incidente … mas ela nos disse que os homens levaram mais de US $ 50 mil em artigos de luxo. Ela chamou a polícia assim que chegou em casa.