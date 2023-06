Cadastro para ambulante de Penedo trabalhar no arraial Arroche o Nó começa nesta segunda-feira, 19

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), informa que abriu o cadastramento de ambulantes para trabalhar no arraial Arroché o Nó 2023.

Até a próxima quarta-feira, 21, o procedimento é exclusivo para trabalhadores e trabalhadoras do comércio ambulante que residem em Penedo, iniciativa da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas para geração de renda para a população local durante os eventos que promove.

Para ambulantes de outras cidades, o cadastramento acontece na quinta, 22, e na sexta-feira, 23. O interessado precisa apresentar RG (carteira de identidade), CPF e comprovantes de residência. Para ambulantes já cadastrados, basta apresentar o RG.

A Sedecin está localizada ao lado da sede do Conselho Tutelar (Rua Sete de Setembro, Centro Histórico) e atende ao público no horário das 8h às 13 horas, mas é importante agilizar o cadastramento porque as vagas são limitadas e a festa deve atrair grande público.

O resgate dos festejos juninos pela Prefeitura de Penedo acontece durante cinco dias seguidos, a partir da próxima terça-feira, 27, no estacionamento da Prainha Nova.

