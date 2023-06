CAIXA autoriza saque de R$2.900 HOJE e surpreende brasileiros

A Caixa Econômica Federal liberou um saque de até R$ 2.900, destinado a trabalhadores que possuem carteira de trabalho assinada, e exercem sua profissão através do regime de trabalho CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Além disso, o saque em questão envolve pagamentos do FGTS. Isso é um dos reflexos da grande importância de trabalhar de maneira formal, o que traz uma série de benefícios.

Nesse sentido, os trabalhadores brasileiros que exercem a profissão formalmente possuem diversos benefícios, como seguro-desemprego, auxílio-acidente, auxílio-doença, salário-maternidade, 13º salário, férias remuneradas, e também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O FGTS é uma conta criada para o trabalhador, no momento em que um contrato de trabalho com carteira assinada ocorre. Desta maneira, todos os meses, 8% do salário do trabalhador é destinado a esta conta. O objetivo do fundo é criar uma espécie de reserva financeira para o trabalhador, que pode ser utilizada em casos de demissão sem justa causa, entre outros.

Sendo assim, o novo pagamento liberado pela Caixa envolve o FGTS. Confira a seguir mais informações sobre o saque de R$ 2.900.

Saque de até R$ 2.900 do FGTS

O valor em questão é referente ao saque-aniversário do FGTS do mês de junho, que está disponível desde o dia 1º do mês. O saque-aniversário do FGTS foi criado durante a pandemia, com objetivo de ser uma ajuda aos trabalhadores em um momento de crise econômica causada pelo COVID-19.

Nessa modalidade, o trabalhador pode retirar parte de seu dinheiro disponível no fundo todo ano, no mês correspondente ao do seu nascimento (por isso o nome “aniversário”). Sendo assim, os trabalhadores terão a oportunidade de sacar valores entre 5% e 50% do que está disponível na conta do FGTS, sendo que o valor máximo de R$ 2.900 é referente à parcela adicional que está inclusa no saque.

É importante destacar que o valor que pode ser sacado através do saque-aniversário depende da quantia disponível na conta do FGTS. Sendo assim, os trabalhadores são divididos em faixas. Confira a seguir.

Como é feito o cálculo do saque



Como dito, o valor que poderá ser sacado através do saque-aniversário depende de qual faixa o trabalhador se encontra. Nesse sentido, as faixas dependem de quanto o trabalhador possui armazenado na conta do FGTS. Confira a seguir as faixas de pagamento:

Saldo de até R$ 500 / Alíquota: 50,0% / Parcela adicional: R$ 0;

Saldo de R$ 500,01 até R$ 1.000 / Alíquota: 40,0% / Parcela adicional: R$ 50;

Saldo de R$ 1.000,01 até R$ 5.000 / Alíquota: 30,0% / Parcela adicional: R$ 150;

Saldo de R$ 5.000,01 até R$ 10.000 / Alíquota: 20,0% / Parcela adicional: R$ 650;

Saldo de R$ 10.000,01 até R$ 15.000 / Alíquota: 15,0% / Parcela adicional: R$ 1.150;

Saldo de R$ 15.000,01 até R$ 20.000 / Alíquota: 10,0% / Parcela adicional: R$ 1.900;

Saldo acima de R$ 20.000,01 / Alíquota: 5,0% / Parcela adicional: R$ 2.900.

Através da tabela, é possível observar que quanto maior o valor disponível na conta do FGTS, menor é a porcentagem que o trabalhador pode retirar através do saque-aniversário. No entanto, para saldos maiores na conta, o contribuinte também obtêm o direito a parcelas adicionais mais altas, chegando até o limite de R$ 2.900.