CAIXA bate o martelo e agora LIBERA PRESENTAÇO de R$600 na conta dos brasileiros

Na quinta-feira passada, a instituição financeira Caixa, efetuou a transferência regular dos fundos destinados ao Bolsa Família. Assim, beneficiou uma quantidade expressiva de cidadãos brasileiros em todo o território nacional. O montante disponibilizado corresponde, no mínimo, a R$ 600, valor correspondente ao benefício básico do programa de transferência de recursos.

É de suma importância enfatizar que, neste mês, o montante transferido varia em função do número de indivíduos integrantes do núcleo familiar. A nova regra determina que a quantia repassada será a soma de R$ 142 por cada membro do núcleo familiar. Tal circunstância implica em uma considerável possibilidade de aumento do benefício, proporcionando um suporte financeiro mais abrangente a ser retirado na Caixa.

Como será o repasse do benefício do Bolsa Família pela Caixa neste mês de junho

Tomemos como exemplo uma família composta por nove pessoas. O núcleo poderá receber, exclusivamente por meio da parcela regular do Bolsa Família, um total de até R$ 1.278. É de extrema importância que os beneficiários estejam devidamente atentos a essa nova dinâmica e atualizem suas informações cadastrais no caso de ocorrer qualquer modificação na composição familiar.

No entanto, é relevante destacar que a nova norma referente à parcela regular não é aplicável a famílias compostas por quatro ou menos indivíduos. Nesses casos, o valor repassado permanecerá sendo de R$ 600, garantindo assim que o benefício mínimo não sofra redução. O propósito é preservar o montante destinado às famílias menores, mantendo o piso do benefício.

Apesar dos esforços do Poder Executivo em assegurar um repasse mínimo para as famílias amparadas pelo programa, é válido mencionar que alguns beneficiários ainda poderão receber um montante inferior ao piso. Tal situação ocorre em decorrência de empréstimos consignados contraídos no âmbito do Auxílio Brasil, nos quais são descontados mensalmente R$ 160. Esses descontos continuarão sendo aplicados até que a dívida seja integralmente quitada.

Como ter um repasse maior do Bolsa Família?

Desde o início de março deste ano, o programa implementou o Pagamento Prioritário Infância. Dessa forma, garantiu a transferência de R$ 150 para cada criança que possui entre 0 e 6 anos completos e é membro da família beneficiária. O objetivo primordial desse auxílio é apoiar as famílias no fornecimento das necessidades básicas e cuidados essenciais para o desenvolvimento saudável dos pequenos durante esse estágio crucial da vida.

A partir do mês de junho, o Bolsa Família incorpora o Auxílio Familiar Variável, direcionado para crianças, jovens com idade entre 7 e 18 anos incompletos, bem como para gestantes. Cada criança e jovem nessa faixa etária receberá a quantia de R$ 50. Ademais, as gestantes terão direito ao mesmo valor, visando auxiliar nas despesas pré-natais e nos gastos relacionados à saúde.

É fundamental ressaltar que ambos os benefícios são cumulativos e não possuem limite. Isso significa que devem ser pagos para todos os dependentes da família que se enquadrem nos critérios estipulados. Consequentemente, uma mesma família pode receber simultaneamente os dois auxílios adicionais, desde que existam beneficiários qualificados para recebê-los.



Você também pode gostar:

Calendário de pagamentos

A Caixa deu início à implementação do calendário gradativo de pagamentos do programa Bolsa Família. Ontem, quinta-feira (22), foi a vez dos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 4 estarem qualificados para receber o repasse. O calendário de pagamentos do Bolsa Família foi estruturado de modo a seguir a sequência dos dígitos finais do NIS do Responsável Familiar. Portanto, a seguir, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família:

1 – 19 de junho;

2 – 20 de junho;

3 – 21 de junho;

4 – 22 de junho;

5 – 23 de junho;

6 – 26 de junho;

7 – 27 de junho;

8 – 28 de junho;

9 – 29 de junho;

0 – 30 de junho.