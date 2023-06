Caixa começa pagar Bolsa Família HOJE, 19/06, com Valor Extra!

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela de junho do novo Bolsa Família nesta segunda-feira (19) para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Os beneficiários receberão um novo adicional de R$ 50 exclusivo para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos de idade.

Este novo valor se junta ao adicional de R$ 150 que desde março é pago às famílias com crianças de até 6 anos. Com a combinação desses dois valores adicionais, o benefício pode alcançar o montante total de R$ 900 para aqueles que cumprem os critérios necessários.

Qual é a média do valor do benefício após as mudanças no programa?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, porém, com a inclusão do novo adicional, o valor médio será superior e se tornará o maior da história do programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a última mudança prevista no programa foi concluída neste mês.

Desde o começo de 2023, o programa social voltou a ser chamado de Bolsa Família e o valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que autorizou o uso de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos para este ano, dos quais R$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício.

Por que é importante manter o cadastro atualizado no Bolsa Família?

O pagamento do adicional de R$ 150 começou em março, após o governo realizar uma análise no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para eliminar fraudes. Cerca de 2,7 milhões de indivíduos que apresentaram inconsistências no cadastro foram cortados do programa até o momento, segundo um balanço divulgado em abril.

Entretanto, cerca de 1,2 milhão de pessoas receberam um prazo de 60 dias para regularizar sua situação e provar que atendem aos requisitos necessários para retornar ao programa. Para ingressar ou se manter no programa é fundamental que a renda mensal da família seja de no máximo R$ 218 por pessoa na residência.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês e os beneficiários podem acompanhar suas parcelas através do aplicativo Caixa Tem.

Além do novo pagamento do Bolsa Família, o Auxílio Gás também será pago nesta segunda-feira às famílias inscritas no CadÚnico com NIS final 1. A quantidade exata do benefício ainda não foi divulgada, mas deve ser menor do que os R$ 110 pagos em abril, devido às recentes reduções nos preços dos botijões.

Quais outras vantagens os beneficiários do Bolsa Família podem aproveitar?

Se você faz parte do Bolsa Família e quer saber mais sobre outros benefícios, essa é a hora. Além das parcelas extras, também é possível acumular o programa com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Caso você seja integrante do BPC e respeite os requisitos, também pode receber o Bolsa Família.

Outra grande novidade é o acesso ao Programa Farmácia Popular, um importante suporte na área da saúde aos beneficiários do Bolsa Família. Este programa oferece medicamentos gratuitos.

Como acompanhar as datas de pagamento do Bolsa Família?

Para saber quando o pagamento do Bolsa Família estará disponível, é importante ficar atento ao calendário de pagamento do programa. As datas variam de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), portanto, verifique sempre o calendário oficial e não perca a data do seu benefício.

Com novos valores e benefícios extras, os beneficiários do Bolsa Família terão ainda mais suporte para garantir seus direitos e melhorar sua qualidade de vida. Para mais informações sobre o Bolsa Família e outros programas sociais, acesse tudo sobre BENEFÍCIOS SOCIAIS no Notícias Concursos e fique por dentro de todas as novidades.