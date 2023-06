Caixa Econômica tem R$ 283 milhões esquecidos. Veja como resgatar

Mais de R$ 283 milhões estão esquecidos por trabalhadores nos cofres da Caixa Econômica Federal. Os dados foram divulgados pelo próprio banco na tarde desta quinta-feira (15). De acordo com as informações oficiais, pouco mais de 278 mil trabalhadores formais têm direito ao saldo, mas ainda não foram retirar o dinheiro.

O saldo que está “esquecido” nos cofres da Caixa Econômica Federal é referente ao abono salarial Pis/Pasep deste ano de 2023. Até agora, quatro lotes já foram liberados pelo sistema, mas vários trabalhadores formais não foram retirar o dinheiro. Pelas regras gerais, estes cidadãos têm até o próximo dia 28 de dezembro para realizar a retirada.

Quem tem direito ao abono Pis/Pasep?

Em regra geral, para ter direito ao abono salarial Pis/Pasep em 2023 é preciso:

Ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2021;

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração;

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos.

Como saber se eu posso receber?

Para saber se você tem direito ao Abono salarial Pis/Pasep não é preciso sair de casa. O cidadão pode fazer esta verificação através do app oficial da carteira digital. Veja no passo a passo abaixo:

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Faça o login com a conta gov.br;

Clique em “Benefícios”;

Selecione “Abono salarial”.

Logo depois de seguir estes passos, o sistema vai indicar se existe algum saldo disponível relativo ao Pis/Pasep em seu nome.

Como receber?



Você também pode gostar:

O Pis é pago pela Caixa Econômica Federal apenas aos trabalhadores privados. Se o cidadão já tem uma conta corrente ou conta poupança neste banco, basta esperar o pagamento, já que ele ocorre de maneira automática.

Se ele não tem uma conta na Caixa Econômica Federal, basta comparecer presencialmente até uma agência munido dos seus documentos pessoais. O cidadão vai conseguir retirar o dinheiro do seu Pis.

Já o Pasep é pago aos servidores públicos através do Banco do Brasil. A lógica aqui é basicamente a mesma. Se o cidadão já tem uma conta nesta instituição, ele vai poder receber o saldo automaticamente. Se ele não tem, poderá comparecer em uma agência e realizar o pedido.

E se eu não sacar?

Como dito, os profissionais que têm direito ao abono salarial Pis/Pasep têm até o próximo dia 28 de dezembro para realizar o saque. Caso eles não respeitem este prazo, o valor será realocado para os cofres públicos. Em tese, o cidadão ainda vai poder sacar a quantia nos cinco anos seguintes.

Contudo, o procedimento de solicitação do Pis/Pasep fora do prazo regular não é simples. Será necessário abrir um recursos administrativo para que o Ministério aplique um parecer. Cada caso poderá ser analisado separadamente. A pasta tem 30 dias para deferir o negar o pedido. Em caso de deferimento, o dinheiro é liberado no mês seguinte.

O calendário do abono Pis/Pasep

Para evitar todo este processo, a dica é sacar o seu Pis/Pasep ainda no decorrer deste ano de 2023. Segundo o Governo Federal cinco lotes já foram oficialmente liberados. Um deles, aliás, está sendo depositado nesta quinta-feira (15). Veja detalhes:

Pis

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio (pago);

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio (pago);

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho;

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho.

Pasep

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março (pago);

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril (pago);

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril (pago);

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio (pago);

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio (pago);

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho;

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho.