Caixa emite ALERTA e trabalhadores podem perder prazo para sacar a cota PIS/PASEP; veja o que fazer

A Caixa Econômica Federal emitiu um alerta para todos os trabalhadores. Isso porque a cota PIS/PASEP já está liberada, mas o beneficiários devem ficar atentos ao prazo final de saque para não perder o dinheiro extra.

De acordo com a instituição, o prazo final para realizar o saque da cota vai até o dia 5 de agosto. Assim, caso o trabalhador não realize o saque até a data, o recurso voltará para os cofres públicos.

Porém, o trabalhador pode ter acesso ao abono de forma online. O processo para acessar o pagamento extra é simples e rápido. A seguir, entenda melhor sobre o pagamento da cota PIS/PASEP e veja como realizar o saque.

Pagamento da cota PIS/PASEP

No dia 7 de junho, o Diário Oficial da União publicou o Edital de Chamamento Público (MTE) nº 1/2023, que definiu o prazo final para saque da cota PIS/PASEP.

A cota é um dinheiro esquecido de quem trabalhou de carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. Nesse período, os empregadores realizavam o depósito da contribuição dos trabalhadores no Fundo PIS/PASEP.

Posteriormente, o fundo foi substituído pelo FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço). Dessa maneira, os trabalhadores do setor público ou privado que não realizaram o saque dos valores disponíveis, poderão ter acesso ao recurso de forma integral.

A concessão do saque atenderá cerca de 10,6 milhões de trabalhadores, que receberão um pagamento médio de R$ 2,3 mil. No entanto, é importante lembrar que o valor disponível vai depender do tempo de trabalho de cada cidadão, bem como do valor da sua remuneração no período.

Como consultar e sacar a cota PIS/PASEP?

Para consultar se tem saldo disponível para saque da cota PIS/PASEP, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS. Ao abrir o app, já será possível ver se há saldo para saque.



Este também é o canal para solicitar o saque da cota. Para isso, basta fazer login no app com o CPF e senha. Depois, selecionar a opção “Solicitar saque PIS/PASEP”.

Durante a solicitação, o trabalhador poderá escolher se deseja que o valor seja creditado em sua conta bancária, ou se deseja sacar de forma presencial em uma agência bancária.

Em caso de falecimento do titular, os dependentes podem realizar o resgate do saldo disponível. Mas será necessária a apresentação do atestado de óbito.

Saques no valor de até R$ 3 mil podem ser realizados por meio do cartão cidadão nas agências da Caixa, correspondentes Caixa Aqui ou casas lotéricas. Para valores maiores é possível sacar de forma presencial nas agências.

Pagamento do abono salarial

A cota PIS/PASEP é um pagamento extra para recuperar valores antigos depositados na conta dos trabalhadores. No entanto, a Caixa Econômica já começou a liberação do PIS/PASEP para os brasileiros que trabalharam de carteira assinada em 2021.

Para ter direito ao abono salarial é necessário ter trabalhado de carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano-base. Além disso, este é um direito do trabalhador que recebe até 2 salários mínimos mensais e possui cadastro no PIS/PASEP há 5 anos, no mínimo.

Os trabalhadores que se adéquam aos requisitos podem receber entre R$ 110 e R$ 1.320, a depender da quantidade de meses trabalhados.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do PIS distribui os pagamentos de acordo com o mês de nascimento do beneficiários. Recebem por este calendário os trabalhadores do setor privado. Confira as datas de pagamento:

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/05/2023

Nascidos em Setembro: 15/06/2023

Nascidos em Outubro: 15/06/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

Por outro lado, os servidores públicos têm direito a receber o PASEP, que distribui os pagamentos de acordo com o último número de inscrição dos beneficiários. Assim, confira o calendário oficial:

Final da inscrição 0: 15/02/2023

Final da inscrição 1: 15/03/2023

Final da inscrição 2: 17/04/2023

Final da inscrição 3: 17/04/2023

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023