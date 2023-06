CAIXA libera DINHEIRO EXTRA para dois grupos de trabalhadores

O Governo Federal realiza nesta quinta-feira (15) o penúltimo pagamento do abono salarial Pis/Pasep deste ano de 2023. De acordo com as informações oficiais, 4.275.568 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do saldo. Os repasses estão sendo feitos pela Caixa Econômica Federal e também pelo Banco do Brasil, e o dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã.

Podem receber o saldo do abono Pis/Pasep nesta quinta-feira (15) os seguintes grupos:

Pis é pago para os trabalhadores do setor privado que nasceram nos meses de setembro e de outubro (3.737.150 pessoas) ;

Pasep é pago para os servidores públicos que têm as suas inscrições terminando em 6 ou 7 (538.418 pessoas).

O Pis é pago pela Caixa Econômica Federal, e o Pasep é liberado pelo Banco do Brasil. Tanto no caso do Pis, como no caso do Pasep, o dinheiro estará disponível na conta dos usuários apenas até o próximo dia 28 de dezembro deste ano. Quem não realizar a retirada do saldo até esta data, correrá o risco de ter o dinheiro realocado para as contas do Governo Federal.

Os valores

Os valores dos pagamentos do abono salarial Pis/Pasep variam de acordo com a situação de cada trabalhador. Este ano, o patamar de pagamentos poderá chegar até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320 por pessoa. A ideia é que o cidadão receba o equivalente a quantidade exata de meses trabalhados no ano de 2021.

Quem trabalhou em 2021 apenas durante um mês, vai receber de Pis/Pasep o equivalente a 1/12 do salário mínimo. Quem trabalhou por seis meses, vai receber 50% deste valor, ou seja, R$ 660. Por esta mesma lógica, apenas as pessoas que trabalharam no decorrer dos 12 meses de 2021, é que poderão receber o valor completo do salário agora, isto é, R$ 1.320.

Vale ressaltar que esta é uma regra que vale apenas para as pessoas que estão recebendo o abono salarial a partir do dia 1º de maio, a data em que o valor do salário mínimo foi elevado. As pessoas que receberam o Pis/Pasep antes desta data receberam, no máximo, R$ 1.302, e não há previsão de pagamento retroativo.

O calendário de pagamentos do Pis/Pasep

Assim como ocorreu em anos anteriores, os pagamentos do sistema do Pis/Pasep obedecem a dois calendários diferentes. Um deles é voltado apenas para os cidadãos que recebem o Pis. Neste caso, os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal, e a divisão dos grupos ocorre com base na data de nascimento do cidadão. Veja abaixo:



Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio (pago);

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio (pago);

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho;

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho.

Já no caso do Pasep, o calendário divide os grupos de acordo com o final do número de inscrição no sistema. Os repasses são feitos pelo Banco do Brasil. Veja as datas:

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março (pago);

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril (pago);

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril (pago);

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio (pago);

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio (pago);

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho;

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho.