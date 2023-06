Caixa libera novo abono de R$ 1.320 nesta quinta, 15. Veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal está liberando nesta quinta-feira (15) mais uma rodada do abono salarial Pis/Pasep para 4,3 milhões se trabalhadores. De acordo com as informações do banco, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã. O Ministério do Trabalho e Emprego liberou R$ 4,4 bilhões em recursos para estes depósitos.

Nesta quinta-feira (15), dois grupos podem receber os saldos em suas contas. São eles:

Profissionais de empresas privadas nascidos em setembro e outubro (Pis);

Servidores públicos com inscrição terminada em 6 ou 7 (Pasep).

Nos dois casos, é necessário que o indivíduo tenha exercido atividade formal em 2021, que serve como ano-base para os pagamentos de 2023. Os profissionais de empresas privadas que recebem o Pis podem sacar a quantia na Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos podem sacar o Pasep no Banco do Brasil.

Dados oficiais apontam que até agora o Governo Federal já liberou R$ 15,8 bilhões para os pagamentos do abono Pis/Pasep neste ano de 2023. Estima-se que mais de 15,7 milhões de trabalhadores já tenham sido atendidos. Destes, algo em torno de 278 mil ainda não sacaram os seus valores.

Os calendários

Abaixo, você pode conferir os calendários do Pis e do Pasep para os pagamentos do abono salarial neste ano. Note que os repasses que estão sendo feitos nesta quinta-feira (15) são os penúltimos antes do fim das liberações de 2023.

Calendário do Pis

Nascidos em Janeiro e fevereiro: já foi pago;

Nascidos em Março e abril: já foi pago;

Nascidos em Maio e junho: já foi pago;

Nascidos em Julho e agosto: já foi pago;

Nascidos em Setembro e outubro: 15/06/2023;

Nascidos em Novembro e dezembro: 17/07/2023;

Os cidadãos podem movimentar o Pis até o dia 28 de dezembro deste ano.



Calendário do Pasep

Inscrição terminada em 0: já foi pago;

Inscrição terminada em 1: já foi pago;

Inscrição terminada em 2 e 3: já foi pago;

Inscrição terminada em 4 e 5: já foi pago;

Inscrição terminada em 6 e 7: 15/06/2023;

Inscrição terminada em 8 e 9: 17/07/2023.

Também neste caso, o dinheiro do Pasep estará disponível para movimentação até o dia 28 de dezembro de 2023.

Quem pode receber o Pis/Pasep?

De uma maneira geral, podem receber o abono salarial Pis/Pasep o trabalhador que:

Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021;

Recebeu até dois salários mínimos, em média;

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial.

Como saber se posso receber?

O cidadão pode conferir se está apto a receber o Pis/Pasep através do sistema gov.br. Veja no passo a passo abaixo:

acesse o site gov.br;

clique em “Entrar com gov.br”;

faça login (ou o cadastro, caso seja seu primeiro acesso);

clique em “Abono Salarial”

Já na tela seguinte, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o dinheiro do abono salarial Pis/Pasep.

Como é feito o pagamento do Pis/Pasep

Como dito, o pagamento do abono salarial Pis é feito na Caixa Econômica Federal. Deste modo, se o cidadão já tem uma conta-corrente ou poupança neste banco, o saldo será repassado automaticamente. Quem não tem uma conta, pode sacar a quantia indo diretamente até uma agência desta instituição, de posse dos seus documentos oficiais. Basta falar com um atendente e realizar a retirada.

O Pasep é pago pelo Banco do Brasil. Assim, se o cidadão já tem uma conta ativa no sistema deste banco, vai receber o saldo de forma automática. Para as pessoas que não têm conta-corrente ou poupança nesta instituição, a dica é se dirigir pessoalmente até uma agência e retirar a quantia no guichê de caixa.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal antes de sair de casa para entender como funciona o atendimento.