Califórnia coberta: quem se qualifica para a Califórnia coberta?

Covered California é o mercado de seguros de saúde baseado no estado da Califórnia, EUAestabelecido sob as disposições do Affordable Care Act (ACA).

Ele serve como uma plataforma para indivíduos, famílias e pequenas empresas compararem e adquirirem planos de seguro de saúde que atendam às suas necessidades, pois oferece uma variedade de opções de seguro de saúde, incluindo planos de saúde privados das seguradoras participantes.

O objetivo principal do esquema é fornecer cobertura de seguro de saúde acessível e econômica para residentes da Califórnia que não têm acesso a seguro de saúde patrocinado pelo empregador ou programas patrocinados pelo governo, como Medicaid ou Medicare.

Oferece uma seleção de planos de saúde que atendem aos requisitos da ACA, garantindo benefícios de saúde essenciais e proteção ao consumidor.

Quem é elegível para o Covered California?

A Covered California fornece planos de saúde para residentes da Califórnia que não têm acesso a cobertura acessível.

Com base nas diretrizes de renda e limitações salariais estabelecidas pela Covered California, indivíduos que ganham menos de 47.520 dólares por ano ou famílias de quatro pessoas com renda anual abaixo de 97.200 dólares são elegíveis para assistência do governo com base em seu nível de renda.

Se uma família tiver uma renda líquida familiar menor, ela pode se qualificar para um valor maior de assistência governamental.

Vale a pena notar que as deduções fiscais podem reduzir a renda de um indivíduo ou família, afetando potencialmente sua elegibilidade.

A maioria dos imigrantes também é elegível para o Covered Californiaincluindo residentes permanentes legais (portadores de green card), residentes temporários legais, indivíduos que procuram refúgio de perseguições (refugiados e asilados), outros imigrantes humanitários com status de proteção temporária e detentores de status de não-imigrante (como aqueles com vistos de trabalho ou vistos de estudante) .

Como você se inscreve para um plano de saúde coberto na Califórnia?

Para se inscrever em um plano de seguro de saúde por meio do Covered California, os indivíduos devem preencher um formulário durante o período de inscrição aberta, que geralmente ocorre anualmente.

No entanto, certos eventos da vida, como casar, ter um filho ou perder a cobertura do emprego, podem qualificá-lo para um período de inscrição especial, permitindo que você se inscreva para cobertura fora do período regular de inscrição aberta.