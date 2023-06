Cam Whitmore cai para a 20ª escolha no draft: por que a estrela de Villanova caiu até agora

Dapesar de ser previsto para estar entre as 10 melhores seleções na quinta-feira Draft da NBA, Cam Whitmore surpreendentemente pousou no 20º lugar, onde o Foguetes Houston aproveitou a oportunidade para convocá-lo.

Whitmore, um Vilanova calouro com 1,80m e conhecido por seu atletismo excepcional, oferece o potencial de evoluir para um artilheiro de elite na NBA, tornando-o uma joia escondida em potencial para os Rockets.

A queda de Whitmore no ranking do draft foi atribuída a problemas de saúde relatados e desempenhos menos do que estelares no Draft Combine da NBA. da ESPN Adrian Wojnarowski observou durante o rascunho que a queda de Whitmore na posição foi em parte devido a “uma série de treinos sem brilho e entrevistas nada assombrosas”.

Durante seu primeiro ano na Vilanova, Whitmore, de 18 anos, teve média de 12,5 pontos, 5,3 rebotes e 1,4 roubos de bola, com média de arremessos de 47,8% em campo e 34,3% na linha de três pontos. Seu excelente desempenho lhe rendeu uma vaga no Big East All-Freshman Team, junto com elogios de calouro do ano.

A estrela de Villanova foi projetada como uma das 5 melhores escolhas na maioria dos rascunhos simulados

Whitmore expressou sua gratidão e entusiasmo após sua seleção pelos Rockets. “Estou muito feliz e agradecido por esta oportunidade. Sempre foi um sonho meu jogar na NBA, e agora finalmente está se tornando realidade”, disse ele à ESPN.

Juntando-se às fileiras dos Rockets, Whitmore se torna parte de uma equipe com talentos em ascensão como Kevin Porter Jr., Jalen Greene Jabari Smith Jr.. Além disso, os Rockets também garantiram os serviços da dinâmica asa 6-7 Amém Thompson com sua escolha nº 4. Thompson, reconhecido por seu excepcional manuseio de bola e habilidades de jogo, provavelmente desempenhará um papel significativo na quadra de defesa, dando a Whitmore, Green e Porter a chance de se concentrar mais fora da bola.

Independentemente do papel de Whitmore na equipe, seu potencial e o valor que ele representa no 20º lugar tornaram impossível para os Rockets ignorá-lo.