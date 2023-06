Câmara aprova projeto de teto da dívida: uma vitória para a Casa Branca e o Partido Republicano

TA Câmara aprovou um projeto de lei na noite de quarta-feira para elevar o teto da dívida do país e fazer alguns cortes nos gastos do governo, trazendo alívio para a Casa Branca e para os líderes republicanos. A votação final foi de 314 a 117, com a maioria dos membros do Partido Republicano apoiando a legislação. No entanto, 71 conservadores e 46 democratas votaram contra. O projeto agora segue para o Senado, onde os líderes de ambos os partidos pretendem aprová-lo rapidamente.

O acordo, firmado entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, aumentaria o limite de empréstimos até janeiro de 2025 e estabeleceria um orçamento governamental de dois anos, ao mesmo tempo em que introduziria certas mudanças nas políticas.

Essas mudanças incluem o aumento dos requisitos de trabalho para assistência alimentar federal. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que o governo ficará sem dinheiro para pagar suas contas até segunda-feira se o teto da dívida não for aumentado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada pela Câmara, inclui um orçamento do governo de dois anos em troca da elevação do teto da dívida até 2025. Ela propõe manter os gastos fora da defesa estáveis ​​no ano fiscal de 2024 e aumentar os níveis em 1% no ano fiscal de 2025.

McCarthy: “Esta noite faremos história”

Após a votação, McCarthy destacou o compromisso entre os republicanos e a Casa Branca, destacando os cortes e economias alcançados. Ele expressou satisfação com o resultado, afirmando: “Esta noite, todos nós fazemos história.” O presidente Biden aplaudiu a Câmara por aprovar o acordo e reconheceu McCarthy e sua equipe por negociar de boa fé, descrevendo o acordo orçamentário como um compromisso bipartidário.

No entanto, o acordo enfrentou críticas de republicanos e democratas progressistas. Alguns republicanos sentiram que McCarthy não garantiu cortes de gastos suficientes, enquanto os democratas progressistas acusaram Biden de ceder à tomada de reféns econômicos. Apesar das divisões, McCarthy evitou abordar a possibilidade de uma moção para removê-lo de seu cargo de liderança, reconhecendo as divisões dentro da conferência do Partido Republicano na Câmara e enfatizando a importância da unidade.