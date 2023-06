CÂMARA de Santa Vitória – MG divulga Concurso público em várias áreas

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Santa Vitória divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (5 vagas); Vigilante Patrimonial (1 vaga); Técnico em Contabilidade (1 vaga); Oficial de Apoio (5 vagas); e Advogado (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.200,00 a R$ 2.200,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão entre o período de 14 de agosto até 14 de setembro de 2023, se inscrever até 14 de setembro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Versátil Soluções.O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com 35, 45 ou 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e desenho geométrico; conhecimentos gerais e atualidades; aspectos históricos e geográficos de Santa Vitória, e/ou conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 15 de outubro de 2023.

com 35, 45 ou 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e desenho geométrico; conhecimentos gerais e atualidades; aspectos históricos e geográficos de Santa Vitória, e/ou conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 15 de outubro de 2023. prova discursiva para o cargo de Advogado, no dia 12 de novembro de 2023, das 9h às 12h;

para o cargo de Advogado, no dia 12 de novembro de 2023, das 9h às 12h; prova de títulos, conforme critérios especificados no edital

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



ATRIBUIÇÕES

ADVOGADO

a) Prestar apoio técnico ao Departamento Jurídico, de acordo com as instruções do Assessor Jurídico; b) Emitir parecer sobre matéria mediante solicitação da Mesa, do Presidente, Vereadores (através da Presidência) e Assessoria Jurídica; c) Assessorar as Comissões Temáticas e Especiais na análise dos assuntos que lhes sejam afetos; d) Exercer em conjunto com o Assessor Jurídico ou separadamente a representação da Câmara Municipal em juízo, nas demandas em que esta for parte; entre outras atividades.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

a) Prestar apoio técnico ao Departamento de Administração e Finanças, de acordo com as instruções do Assessor Financeiro; b) registrar, de modo sistemático, seus livros e fichários, assim como seus sistemas informatizados de contabilidade; c) manter em dia a escrituração dos livros contábeis referentes ao movimento financeiro patrimonial e orçamentário do Legislativo; d) examinar os documentos comprobatórios relativos a essas despesas; e) proceder, mensalmente, à tomada de contas da Tesouraria e verificação dos valores existentes; entre outras atividades.

ASSISTENTE LEGISLATIVO

a) Prestar apoio técnico aos Departamentos da Câmara, de acordo com as instruções das Assessorias e Mesa Diretora; b) Executar serviços de telefonia e recepção; c) Executar serviços de arquivo, protocolo, recepção e controle de correspondências; d) Controlar serviços de protocolo, classificação e registro de documentos; e) Controlar serviços de material e almoxarifado; f) Controlar material por setor de atividade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui