No estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de São Francisco de Paula promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 02 vagas nos cargos de ensino fundamental e médio no legislativo municipal

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Recepcionista/Telefonista; Auxiliar Administrativo/Legislativo (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre $ 1.443,94 a R$ 3.059,17, por carga horária de 30 a 40 horas semanais

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 12h do dia 12 de junho até às 12h do dia 12 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetivas. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



Você também pode gostar:

ATRIBUIÇÕES CÂMARA de São Francisco de Paula – RS

AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; entre outros assuntos especificado no edital.

ANALISTA ADMINISTRATIVO

a: Executar tarefas administrativas complexas, envolvendo atendimento, análise, preparação, registro, distribuição e controle de documentos e processos, observando as regras e procedimentos estabelecidos; a pesquisa de legislação; a emissão de relatórios técnicos e informações; elaboração; entre outros assuntos especificado no edital.

ASSISTENTE SOCIAL

Realizar atividades que dizem respeito à proteção à família, maternidade, infância, adolescência e à velhice; amparar as crianças e adolescentes carentes; promover a integração ao mercado de trabalho; promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida comunitária; executar tarefas afins; entre outros assuntos especificado no edital.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui