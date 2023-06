CÂMARA Municipal de Rolândia – PR promove concurso para nível MÉDIO e SUPERIOR

No estado do Paraná, a Câmara Municipal de Rolândia provemo abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico Legislativo I (2 vagas) e Jornalista (1 vaga). Os salários oferecidos varia entre R$ 3.828,02 a R$ 4.601,46, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 19 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática/raciocínio lógico; informática; e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 3 de setembro de 2023;

prova discursiva para o cargo de jornalista.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES CÂMARA Municipal de Rolândia – PR

JORNALISTA



Elaborar notícias para divulgação; processar a informação; priorizar a atualidade da notícia; Divulgar notícias com objetividade; honrar o compromisso ético com o interesse público; respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; adequar a linguagem ao veículo; Iniciar o processo de informação: Fazer reunião da pauta; elaborar, distribuir e executar pauta; orientar a produção; assegurar o direito de resposta. Coletar informação: Definir, buscar e entrevistar fontes de informação; selecionar dados; confrontar dados, fatos e versões; apurar e pesquisar informações. providenciar a cobertura jornalística das atividades e atos públicos da Câmara, inclusive sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas; Registrar informação: Redigir textos jornalísticos; entre outras atividades.

TÉCNICO LEGISTATIVO I

Auxiliar o analista de sistemas na operacionalização dos sistemas de informações digitais para o público interno e externo; encaminhar pautas por correio eletrônico aos usuários cadastrados por meio de website; propor, juntamente com a assessoria de comunicação, novos serviços digitais aos internautas; coordenar os serviços de transmissão de áudio e vídeo que tratam das atividades legislativas; auxiliar na manutenção dos padrões de configuração dos equipamentos e softwares; executar atividades referentes a operação de sistemas e a instalação e manutenção de equipamentos de informática; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui