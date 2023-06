CÂMARA Municipal de Videira – SC abre Concurso público: Até R$5,2 MIL

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Videira abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 04 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Nível Superior (1 vaga); Técnico em Informática (1 vaga); Jornalista; Controle Interno (1 vaga); e Pedagogo (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.333,85 a R$ 5.251,16, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 30 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; noções de informática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos do cargo, a serem aplicadas no dia 23 de julho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES



CONTROLE INTERNO

O acompanhamento e o controle, cabendo-lhe analisar e avaliar, quanto à legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, os registros contábeis, os atos de gestão, entre eles: os processos licitatórios, a execução de contratos, convênios e similares, o controle e guarda de bens patrimoniais da Câmara, o almoxarifado, os atos de pessoal, incluídos os procedimentos de controle de frequência, concessão e pagamento de diárias e vantagens, elaboração das folhas de pagamento dos Vereadores, servidores ativos e inativos (se for o caso), controle de uso, abastecimento e manutenção do(s) veículo(s) oficial(is); entre outras atividades.

JORNALISTA

Executar trabalhos jornalísticos de interesse da Câmara; Redigir e encaminhar as matérias para imprensa em geral; Organizar e redigir notícias e encaminhá-las, quando for o caso, para editoração e publicação; Efetuar pesquisa jornalística sobre assuntos de interesse da Câmara e organizar coletânea e arquivos de matérias, leis e publicações que forem efetuadas na imprensa em geral, em níveis federal, estadual e municipal, e que sejam do interesse da atividade parlamentar, elaborando sinopse e/ou cópias das matérias, fazendo-o chegar aos Vereadores; entre outras atividades.

PEDAGOGO

Desenvolver ações pedagógicas junto a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Videira, visando melhorar a qualidade dos projetos elaborados; Elaborar e manter atualizado o Plano de Ensino da Escola do Legislativo da Câmara Municipal; Coordenar as atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo; Elencar os profissionais que possam ministrar palestras para o desenvolvimento das atividades da Escola do Legislativo, bem como realizar as tratativas necessárias; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui